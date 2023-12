„Begrüßung der Einheimischen kälter als der Schnee“: München-Touristen kommen nicht in Weihnachtsstimmung

Von: Klaus-Maria Mehr

Drucken Teilen

Ein Blick auf die eingängigsten Bewertungs- und Reiseportale zeigt: Der München-Tourist fühlt sich wohl in der Vorweihnachtszeit. Doch es gibt unterhaltsame Ausreißer.

München – Die gute Nachricht für alle Münchner vorweg: Die Stadt mit ihren vielen Christkindlmärkten kommt durchwegs gut weg, wenn man sich die Summe der Bewertungen auf Google und Tripadvisor anschaut. Der Märchenbazar Weihnachtsmarkt im Olympiapark kommt auf 4,6 von maximal fünf möglichen Sternen bei Google (insgesamt 234 Bewertungen), der Haidhauser Weihnachtsmarkt auf 4,2 (insgesamt 26 Bewertungen) und der „Münchner Christkindlmarkt“, so nennen sich offiziell die Buden rund ums Rathaus, erzielt 4,0 Sterne. Letzterer allerdings hat nur eine einzige Bewertung, wohl, weil kaum einer das Ensemble in Münchens Zentrum als eigenständigen Markt identifiziert.

„Betrug“ und frostige Einheimische: Nicht jeder München-Tourist zeigt sich in der Vorweihnachtszeit begeistert von der Landeshauptstadt. © Imago/Screenshots Tripadvisor

Das Tollwood Winterfestival auf der Theresienwiese hat mit über 2300 die meisten Bewertungen bei Google und dafür immer noch hochanständige 4,5 Sterne. Punktabzug gibt es hier von vielen Bewertern fürs „Waten durch tiefen Schlamm“, ein zu heißes Zelt und für immer mehr Ess- und Glühweinstände zu Ungunsten der Kunsthandwerk-Anbieter.

München-Weihnachtsangebot insgesamt gut bewertet – einzelne Kritik an Tollwood

Eine schlechte Bewertung hinterlässt ein Besucher, der am Winterchaos-Samstag (3. Dezember) vor verschlossenen Türen stand, obwohl die Veranstalter auf der Website noch versprochen hatten, trotzdem zu öffnen. Er hatte nach eigener Aussage extra dafür zwei Stunden mit dem Auto durchs Schneechaos gekämpft. Abgesehen von diesen Ausreißern, ist aber auch hier die breite Mehrheit sehr zufrieden mit dem Angebot.

Lichtermeer, Waldweihnacht oder auf einer Insel im See: 6 bezaubernde Christkindlmärkte in Oberbayern Fotostrecke ansehen

Doch es gibt auch Touristen, die in der bayerischen Landeshauptstadt so gar nicht in Weihnachtsstimmung kommen können. Eine vernichtende Bewertung für ganz München samt Einwohner hinterlässt ein Urlauber auf dem Reiseportal Tripadvisor. So vernichtend sie sein mag, so unterhaltsam, ja poetisch, liest sie sich – und als echter Münchner kann man auch ein Fünkchen Wahrheit nicht ganz leugnen.

Einheimische, kälter als Schnee und Eis und „unhöfliche, mürrische Gesichter gibt es zuhauf“

„Möglicherweise die mürrischste Stadt Europas“, titelt der englischsprachige Besucher, der auf dem Portal als R. Williams angemeldet ist, seinen Beitrag zum Münchner Christkindlmarkt. Und weiter: „Das Einzige, was kälter war als der Schnee und das Eis im Dezember, war die Begrüßung durch die Einheimischen. Unhöfliche, mürrische Gesichter gibt es zuhauf.“

Bewertung von München-Tourist: „stark überteuerte Produkte und Mürrischkeit“

Das sitzt. Aber auch für das kulinarische Angebot in der Landeshauptstadt, hat der Besucher kein Lob übrig: „Wenn Sie Ihr hart verdientes Geld gerne für stark überteuerte Produkte mit einer guten Portion Mürrischkeit ausgeben, dann ist dies der richtige Ort für Sie.“

Reise durch Bayern: 8 Weihnachtsmärkte, bei denen sich ein Besuch lohnt Fotostrecke ansehen

München-Tourist hat offenbar auch andernorts hohe Ansprüche

Zur Wahrheit gehört auch: Der gute Mr Williams hat offenbar insgesamt recht hohe Ansprüche. Seine anderen beiden Bewertungen auf Tripadvisor, eine für ein Flughafen-Restaurant in London Luton und eine fürs Maritime Museum in Plymouth, England, fallen ähnlich vernichtend aus.

Anderer München-Tourist „fühlt sich wie Vieh am Fließband“ in einer „überfüllten und kommerzialisierten“ Stadt mit Russland-Charme

Aber Williams ist nicht allein. Ein anderer München-Tourist aus Großbritannien liefert unter dem Benutzernamen „travellerofspace“ ebenfalls auf Tripadvisor eine vernichtende München-Kritik. „Überfüllt und kommerzialisiert“, schreibt er am 12. Dezember 2023. „Man fühlt sich wie Vieh am Fließband. Überall überteuerter Mist und Essen und Getränke von sehr schlechter Qualität.“ So viel wohl zum weihnachtlichen Angebot im Münchner Zentrum. Aber der „Reisende aus dem All“ holt noch viel weiter aus. Die ganze Stadt sei demnach „sehr langweilig und einige Teile sehen aus, als ob sie in benachteiligten Gebieten Russlands oder Osteuropas liegen könnten.“

Harter Tobak auch hier. Der Brite war übrigens mit seinem Hotel im Münchner Zentrum ähnlich unzufrieden. Besonders der laute DJ in der Lobby stieß ihm übel auf. Eine Hotel-Managerin vermutet, dass er sich bei seiner Bewertung in der Adresse geirrt hat, denn man beschäftige gar keinen DJ und eine wirkliche Lobby habe man auch nicht.

Ein bekannter Weihnachtsmarkt in Regesburg dagegen hat deutlich mehr schlechte Bewertungen. Vor allem der Eintritt für den Thurn-und-Taxis-Markt ärgert viele Besucher.

Regelmäßig, kostenfrei und immer aktuell: Wir stellen Ihnen alle News und Geschichten aus München zusammen und liefern sie Ihnen frei Haus per Mail in unserem brandneuen München-Newsletter. Melden Sie sich sofort an!