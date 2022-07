Inferno im Schrebergarten - meterhohe Flammen zerstören Gartenhaus - Ursache unklar

Brand in Obersendling

+ © Berufsfeuerwehr München Meterhoch loderten die Flammen nahe des Bahnhofs Siemenswerke. © Berufsfeuerwehr München

Die Bilder sind verheerend: Meterhohe Flammen loderten in der Nacht auf Donnerstag in einer Kleingartenanlage in Obersendling. Eine Gartenhütte brannte komplett ab. Zurück blieben Schutt, Asche – und Ratlosigkeit. Denn die Brandursache ist bisher noch völlig unklar.

Johann Meisl blickt auf die Ruinen seiner Gartenhütte. Dann senkt er den Kopf. „Das tut schon weh“, flüstert der 85-Jährige. Über 20 Jahre hat er hier jede freie Minute verbracht, ein kleines Paradies erschaffen. Jetzt ist alles weg. Denn in der Nacht auf Donnerstag hat ein riesiges Feuer den kleinen Schrebergarten im Münchner Süden nahezu komplett zerstört.

Es ist gegen 8 Uhr, als der Anruf von der Feuerwehr eingeht. Auch Robert Stoiber wird über das Inferno informiert. Er ist der Vorsitzende des Kleingartenvereins Bahn-Landwirtschaft-München-Sendling. Über 20 Gärten sind hier direkt an den Gleisen der S7 nahe des Bahnhofs Siemenswerke angelegt. Als Stoiber und Meisl kurz darauf zur Brandstelle kommen, sind sie geschockt. „Das kann doch nicht wahr sein“, denkt sich Meisl. Alles ist zerstört.

München: Nach dem Feuer blieben nur noch Schutt und Asche

Die wunderschöne Gartenhütte, 24 Quadratmeter groß, ist nur noch Schutt und Asche. Vereinzelte Eisenstangen stehen kreuz und quer aus der Ruine hinaus. Nichts hat das Feuer überlebt. Auch viele Erinnerungsstücke liegen nun unter einer dicken Ascheschicht begraben. Auch auf die Nachbarshütte waren die Flammen übergesprungen. Der halbe Bau ist abgefackelt. Die Hecken rund herum sind kahl, auch einen Tag nach dem Brand riecht es noch nach Rauch. Asche wirbelt durch die Luft.

+ Geschockt begutachtete Johann Meisl seinen zerstörten Schrebergarten. © Phillip Plesch

Was war passiert? In der Nacht gegen 3.40 Uhr war die Feuerwehr von einem Mitarbeiter einer nahegelegenen Sicherheitsfirma alarmiert worden. Er nehme Brandgeruch wahr. Die Feuerwehr machte sich auf die Suche, verschaffte sich schließlich über eine Werkszufahrt in der Baierbrunner Straße Zugang zu den abgelegenen Gärten. Die Flammen loderten schon meterhoch.

„Da es am Brandort keine Löschwasserversorgung gab, forderte der Gruppenführer weitere Einsatzkräfte nach“, teilt die Feuerwehr mit. Mit insgesamt drei C-Rohren und zwölf Einsatzkräften unter Atemschutz bekämpften sie den Brand. Während der Löschmaßnahmen fanden die Einsatzkräfte insgesamt vier Flüssiggasflaschen, die wegen der Brandbeaufschlagung längere Zeit gekühlt wurden. Retten konnten die Einsatzkräfte aber nicht mehr viel. Eine Streife der Münchner Polizei und eine der Bundespolizei kamen hinzu. Für 40 Minuten wurde auch die angrenzende Bahnlinie gesperrt.

Nicht der erste Brand in der Kleingartenanlage

Am Tag zuvor war Meisl noch an seinem Gartenhaus gewesen. Alles war in bester Ordnung. Auch als eine Bekannte den Garten gegen 21 Uhr verließ, gab es noch keine Hinweise für dieses Drama. Nur, dass sie beim Wegfahren von einer Gruppe angepöbelt wurde, machte die Frau stutzig.

+ Direkt an den Gleisen der S7 liegt der Kleingartenverein Bahn-Landwirtschaft-München-Sendling. © Phillip Plesch

Zur Brandursache gibt es bisher noch keine Informationen. Meisl glaubt nicht an einen technischen Defekt. Mit seinem Gasgrill gehe er immer sehr vorsichtig um. Und in Benutzung war der die vergangenen Tage ohnehin nicht. Brandstiftung? Fakt ist: Es war nicht das erste Feuer in der Anlage. Stoiber erklärt, dass es vor ein paar Monaten an anderer Stelle schon mal brannte. Die Polizei ermittelt.