Innenminister Herrmann kommt zur Bürgerversammlung

Der Bau der zweiten Stammstrecke ist beschlossen, die Bauarbeiten rücken näher. Eines der besonders betroffenen Viertel ist Haidhausen. Eine außerordentliche Bürgerversammlung widmet sich dem Thema, dazu kommt sogar Joachim Herrmann.

München - Tumult um den Tunnel! Schon seit dem Jahr 2005 kämpfen die Haidhauser vehement gegen die 2. ­S-Bahn-Stammstrecke, die unter ihrem Viertel verlaufen soll. Denn: Das bedeutet mindestens sieben Jahre Großbaustelle – und das an vier Stellen. Am 22. Februar wird die Stammstrecke jetzt Thema einer Bürgerversammlung im Hofbräukeller sein. Und der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (60, CSU) will die Haidhauser höchstpersönlich darüber aufklären, was auf sie zukommt. Was auf ihn selber zukommt, ist wohl eher Krisengipfel denn freundlicher Info-Abend.

„Die 2. Stammstrecke ist ein herausragendes Verkehrsprojekt im Freistaat. Das ist dem Herrn Minister wichtig“, erklärt man im Innen- und Verkehrsministerium.

Nirgendwo sonst gab es entlang der 2. Stammstrecke so heftige Gegenwehr wie in Haidhausen. „Lärm, Schmutz und Verkehrssperren werden auf Jahre hinweg das Leben der Haidhauser schwer machen“, schimpft Ingeborg Michelfeit, Vorsitzende der Bürgerinitiative Haidhausen S-Bahn-Ausbau. „Wohnungen sind derzeit schwer zu verkaufen oder vermieten, weil die Bewohner jahrelang auf einer Großbaustelle leben werden.“

Ob das Projekt bis 2026 fertig sein wird? Schon allein daran zweifelt die Haidhauserin. Sie hält das Projekt für überflüssig. „Der Ausbau des Südrings der Bahn als Alternative wurde schlecht gerechnet“, ist sie überzeugt. Doch Michelfeit findet es gut, dass Herrmann zur Bürgerversammlung kommt: „Wir freuen uns, dass uns Minister Herrmann ernst nimmt.“ Doch sie prophezeit ihm keinen besonders freundlichen Empfang. Als die Stadt 2008 zu einer Infoveranstaltung in den Hofbräukeller lud, mussten Feuerwehrleute den Eingang sperren, weil der Saal mit 500 Gästen aus allen Nähten platze. Damals hatten sich nur Bahnvertreter in den Saal gewagt, die dieses Mal von Herrmann und CSU-Rathaus-Fraktionschef Manuel Pretzl (41) als Versammlungschef Unterstützung bekommen.

