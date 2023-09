„Drehen am Gewahrsams-Glücksrad“: Blockaden in München – Polizei zerrt Aktivisten von der Straße

Von: Elisa Buhrke

Seit Wochen demonstrieren Klimaaktivisten in München. Im Zuge der IAA sind mehrere Proteste angekündigt. Hier ein Überblick über aktuelle Aktionen.

In München kommt es zum Wochenbeginn wiederholt zu mehreren Protesten von Klima-Aktivisten.

Zum Start der IAA am Dienstag (5. September) rechnet die Polizei mit weiteren Aktionen.

Dieser Ticker wird fortlaufend aktualisiert.

Update, 19.01 Uhr: Aktivisten der „Letzten Generation“ posteten auf der Social-Media-Plattform „X“ (ehemals bekannt als Twitter) ein Video, wie sie von Polizisten von der Straße gezerrt werden. „Wir sind wieder in München und drehen am Gewahrsams-Glücksrad“, hieß es in einem weiteren Beitrag. „Unser Protest endet, sobald die Politik beschließt, Leben zu schützen statt zu zerstören. Bis dahin geht er immer weiter“, schrieben die Mitglieder im Post.

Update, 12.56 Uhr: Laut Polizei München ist die Abseil-Aktion am Georg-Bauchle-Ring inzwischen beendet. Alle Fahrspuren sind wieder befahrbar. Die Blockade hatte für Staus in beide Richtungen gesorgt. „Extinction Rebellion“ wollte nach eigenen Angaben mit dem Protest darauf aufmerksam machen, dass Verkehrsemissionen in den vergangen stetig zugenommen haben. 2021 hätten sie rund 20 Prozent aller deutschen Emissionen ausgemacht.

Update, 11.37 Uhr: Die Protest-Aktion am Georg-Brauchle-Ring hat begonnen. Die Polizei lässt die Aktivisten bei ihrer im Voraus angekündigten Aktion gewähren.

Abseil-Aktion am Mittleren Ring gestartet - Aktivisten senden Anti-Auto-Botschaft

Erste Aktivisten seilen sich aktuell vom Lilian-Bord-Weg. Die Protestler rufen währenddessen: „Für das Klima, für das Leben. Autos von der Straße fegen.“

Aktivisten halten eine Abseil-Aktion am Georg-Brauchle-Ring in München ab. © Patrick Erb

Update, 11.23 Uhr: Aktuell bereiten Aktivisten von „Extinction Rebellion“ eine Abseilaktion am Georg-Brauchle-Ring gegenüber der BMW-Welt vor. Dabei wollen sich die Protestierenden vom Lilian-Board-Weg über dem Mittleren Ring abseilen. Die Aktion ist von 11 bis 13 Uhr geplant und ist angemeldet, die Polizei rechnet mit Verkehrsbeeinträchtigungen.

Update, 10.50 Uhr: Am Freitag, 15. September, veranstaltet Fridays for Future den nächsten globalen Klimastreik. Auch in München findet eine Demonstration statt, ab 12 Uhr am Siegestor. Wie die Ortsgruppe München heute in einer Pressemitteilung verkündet, werden die Sportfreunde Stiller mit Live-Musik auftreten. Die Münchner Band mahnt: „Wir Sportfreunde sind mit ganzem Herzen und unbedingt bei dem Klimastreik dabei, weil wir uns auf Seiten all der Realisten und der Verantwortungsvollen sehen.“ Es dürfe nicht weiter gemacht werden, wie bisher. Auch die Sängerin Paula Carolina tritt bei dem Klimastreik am 15. September in München auf. „Wir leben in einer sehr kapitalistischen Welt, in der Wandel leider manchmal nur mit lautem Schreien entsteht“, so die Newcomerin.

Aktivisten der „Letzten Generation“ haben am Montagmorgen den Münchner Berufsverkehr lahmgelegt. Die Polizei hat die Blockade aufgelöst. © NEWS5 / Deyerler

Update, 9.45 Uhr: Wie die Polizei eben über Twitter-Nachfolger X gemeldet hat, wurden alle Straßenblockaden durch die Einsatzkräfte um etwa 8.45 Uhr beendet. Die Verkehrsbehinderungen lösen sich nach und nach auf.

Aktivisten von Greenpeace versenken Autos auf IAA-Messegelände

Update, 08.48 Uhr: Aktivisten von Greenpeace haben auf dem Messegelände der IAA in München drei Autos versenkt. Damit demonstriert die Gruppe gegen das Festhalten an Verbrennern und die Austragung der internationalen Automesse.

Update, 08.38 Uhr: Laut einer Sprecherin der Polizei werden derzeit die letzten zwei Aktivisten vom Boden der A8 an der Auffahrt zum Innsbrucker Ring gelöst. Sämtliche weitere Aktivisten wurden bereits von der Autobahn entfernt. Derzeit müssen Autofahrer jedoch noch darauf warten, dass alle drei vom Protest betroffenen Stellen wieder freigegeben werden. Sie sind weiterhin gesperrt. Die Polizei schätzt die Anzahl der betroffenen Verkehrsteilnehmer auf etwa 100 Fahrzeuge.

Erstmeldung, 4. September, 07.36 Uhr: München - Wie die Polizei München mitteilt, kommt es am Montagmorgen, 4. September, wieder zu Straßenblockaden der „Letzten Generation“. Derzeit sind die A8/ Innsbrucker Ring, der Innsbrucker Ring/ Ottobrunner Straße und die A8/ Rosenheimer Straße betroffen. Die Polizei ist bereits vor Ort im Einsatz, um die Proteste aufzulösen.

Weitere Infos folgen.