Supermarkt-Kunde beschwert sich und hinterlässt Wut-Zettel in Kühlregal - „Nimm das, Rewe!“

Von: Helena Grillenberger

Ein ungewöhnlicher Supermarkt-Zettel sorgt auf für Instagram für Lacher: Ein Kunde beschwert sich über die Selbstbedienungstheke und hinterlässt deshalb eine Botschaft.

Murnau - Der Blick beim Einkaufen ist bei den meisten Supermarkt-Kunden auf den Preis gerichtet. Direkt über oder unter den Produkten angeordnet, ist es leicht, Preis und Artikel zusammenzubringen. Im besten und einfachsten Fall steht der Preis sogar auf dem Produkt.

Es gibt aber auch eine dritte Möglichkeit. Bei den Selbstbedienungstheken liegen die Artikel durcheinander, Preise findet man gar keine oder nicht die Gesuchten. So ging es offenbar einem Kunden in Murnau am Staffelsee.

Murnau am Staffelsee: Supermarkt-Zettel sorgt für Lacher

Die Instagram-Seite „notesofgermany“, die auf ausgefalle Zettel spezialisiert ist, teilte ein Foto der Botschaft des Kunden: „Also mich nervt es wahnsinnig, dass ich mir die Käsepreise dermaßen zusammensuchen muss! In der Zeit geh‘ ich in nen anderen Laden“, ist auf dem Zettel zu lesen, der zwischen abgepacktem Käse in der Theke liegt. Gefolgt von einem „Sorry“.

Ob der Kunde schließlich den gewünschten Preis gefunden und einen Käse gekauft hat, ist unklar - ebenso, ob das Foto echt und aktuell ist. Das Etikett auf einem der Käse zeigt, dass es in einem Rewe-Markt aufgenommen wurde.

Murnau am Staffelsee: In den Kommentaren lachen Instagrammer über den Zettel

Für einen Lacher ist es aber auf alle Fälle gut. Und für Likes. Innerhalb von 17 Stunden hat der Beitrag bereits knapp 980 Likes gesammelt. Und auch in den Kommentaren ist was los. „Nimm halt einfach, worauf du Bock hast. Man muss auch mal was riskieren im Leben“, schreibt eine Nutzerin. „Nimm das, Rewe!“, kommentiert ein anderer. Ein Dritter wundert sich, wo die Zeitersparnis beim Schreiben sei: „Die Zeit für den Schrieb hätte ich nicht gehabt ...“

Es gibt aber auch Instagrammer, die die Nachricht absolut nachvollziehen können: „Ich finde diese ‚Wurfkisten‘ (...) auch unmöglich. Ringsum die Preisschilder und nix ist da, wo man es vermutet. Da geh ich lieber“, pflichtet ein Nutzer dem Verfasser der Botschaft bei. „Käserecherche frisst bei mir auch immer so viel Zeit!“, kommentiert ein anderer, wohl aber nicht ganz ernst gemeint. (hgr)