45 Aussteller und internationale Designer: Strickfestival Munich Knits findet im FatCat statt

Von: Adriano D'Adamo

Das internationale Strickfestival Munich Knits lädt Stricker ins FatCat in München ein. Mit dabei sind internationale Designer, wie Isabell Krämer, besser bekannt als lilalu72.

München – Die winterlichen Feiertage stehen kurz bevor. Wer unter dem Weihnachtsbaum lieber selbstgemachten Geschenke platzieren will, hat am ersten Adventswochenende die Möglichkeit, sich beim internationalen Strickfestival Munich Knits inspirieren zu lassen.

Munich Knits findet am ersten Adventswochenende im FatCat statt. © Tobias Tschepe

Designs und Strick-Krimis: Munich Knits lädt ins FatCat ein

Das Strickfestival findet vom 2. bis 3. Dezember im PopUp FatCat in München statt. Stricker und solche, die es noch werden wollen, aus Bayern, Deutschland, Österreich und weiteren Ländern versammeln sich, um an diversen Workshops teilzunehmen. International renommierte Strick- und Häkeldesigner werden die Workshops leiten, den Besuchern Techniken beibringen und andere Strick-Tricks mit auf den Weg geben. Weiterhin findet am Sonntag, dem 3. Dezember, ein „kurzweiliges Unterhaltungsprogramm mit einer Strick-Krimi-Lesung, Signierstunde mit der Autorin, Entspannungsübungen für die beanspruchten Hände und Schultern sowie Strickdesign-Vorstellungen“ statt, wie der Veranstalter bekannt gegeben hat.

Im FatCat sind 45 kuratierte nationale und internationale Aussteller anzutreffen. Ihre Produktpalette umfasst handgefärbte Garne, Wolle von lokalen Herden und aufgearbeitete Restproduktion von italienischen Industriegarnen. Nadeln, Spindeln und andere Accessoires können Besucher auch kaufen.

Für den Veranstalter stellt das Exklusivdesign für alle Teilnehmer des Festivals von Isabell Krämer, die auch als lilalu72 bekannt ist, ein besonderes Highlight dar. Jeder Besucher erhält mit seiner Eintrittskarte eine kostenlose Anleitung für ein zweifarbiges Set aus Pulswärmern und einer Mütze.

Ein Ticket für das Festival kostet 13 Euro und gilt für beide Tage. Das Festival findet am Samstag von zwölf bis 18 Uhr und am Sonntag von zehn bis 17 Uhr im FatCat statt. Im FatCat finden auch andere Veranstaltungen statt. Neben Theatervorstellungen von der Zauberflöte können Comedy-Fans in täglich wechselnden Shows in den Lucky Punch Club von Michael Mittermeier gehen. Am Sonntag, dem 26. November, kommt der Berliner Stand-up-Comedian Ivan Thieme nach München und spielt sein Solo-Programm „Fühl Ich“ im Lucky Punch Club.

