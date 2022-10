Interview mit Ex-Außenminister Joschka Fischer in München: „Die heutige Generation hat es schwerer als wir“

Von: Mike Schier, Christian Deutschländer, Georg Anastasiadis

Joschka Fischer und Katrin Habenschaden im Gespräch. © Schlaf

Er hat den Grünen mit den Weg geebnet: Joschka Fischer war Außenminister der ersten rot-grünen Bundesregierung. In München besuchte er Bürgermeisterin Katrin Habenschaden, die 2026 den OB-Posten übernehmen will. Beide haben sich exklusiv mit uns zum Gespräch getroffen.

München – Es ist ein Treffen der Realo-Generationen: Joschka Fischer gehörte ab 1998 als Außenminister der ersten Bundesregierung mit Grünen-Beteiligung an. Heute gibt der 74-Jährige kaum noch Interviews und meidet die von ihm gehassten Talkshows, obwohl seine Stimme in diesen Krisenzeiten sehr gehört würde. Katrin Habenschaden (45), bereits Bürgermeisterin, will in München 2026 OB Dieter Reiter (SPD) beerben. Unsere Zeitung hat beide exklusiv zum Gespräch gebeten – über grüne Ideale und die Wirklichkeit in der Regierung. Damals und heute.



Joschka Fischer im Interview: „Der Revisionismus von Wladimir Putin ist nicht neueren Datums“

Herr Fischer, wir haben lange nichts von Ihnen gehört. Wie geht es Ihnen?

Fischer: Die Weltlage ist mehr als bescheiden, aber persönlich geht es mir gut.

Hätten Sie sich vorstellen können, dass Deutschland und die Welt in eine solche Lage kommen könnten?

Fischer: In dieser Dimension nicht. Aber es hat sich nach der Wende 1989 abgezeichnet, dass das nicht alles so friedlich vonstattengehen würde. Der Revisionismus von Wladimir Putin ist nicht neueren Datums, sondern war schon länger sichtbar.

Frau Merkel sagt, sie habe sich nie in Putin getäuscht. Wie ging es Ihnen?

Fischer: Am Anfang war die Situation anders. Da gab es eine optimistische Stimmung, die sich aus der friedlichen Revolution ergeben hatte. Es schien legitim, auf eine Integration Russlands in eine gesamteuropäische Friedensordnung zu setzen. Russland war sogar Garantiemacht der territorialen Integrität der Ukraine – heute mutet das an wie ein schlechter Witz. Aber seit mehr als einem Jahrzehnt gab es andere Signale. Spätestens nach der Okkupation der Krim hätte man zum Beispiel nicht an Nord Stream 2 festhalten dürfen.

Joschka Fischer im Interview: „Auf konservative Phasen folgen Erneuerungskoalitionen“

Als Sie 1998 in die Regierung kamen, mussten Sie gleich den deutschen Einsatz im Jugoslawien-Krieg mitverantworten. Am Parteitag flog Ihnen ein Farbbeutel ins Gesicht. Ist es ein Fluch, dass sich die Grünen in der Regierung immer gleich einer Kriegsrealität stellen müssen?

Fischer: Nein. Man kann sich die Bedingungen nie aussuchen. Das ist kein Wunschkonzert. Wenn man sich die Geschichte der Bundesrepublik anschaut, gab es immer lange Phasen konservativer Regierungen, auf die dann Sozialdemokraten folgten. Adenauer, Kohl, Merkel. In diesen konservativen Phasen gab es stets eine Erneuerungsblockade. Und darauf folgten Erneuerungskoalitionen. Das wiederholt sich.

Eine Erneuerungsblockade zuletzt unter Schwarz-Rot?

Fischer: Es war doch klar, dass es mit dem Merkelschen „Macht euch keine Sorgen“ nicht weitergeht. Wir hatten einen enormen Handlungsstau bei Technologie, öffentlicher Infrastruktur – wie hieß noch mal dieser Verkehrsminister aus Bayern? Das ist ein Desaster, vor dem wir stehen!

Frau Habenschaden, hätten Sie gedacht, dass ausgerechnet mal Toni Hofreiter am lautstärksten die Lieferung von Kampfpanzern fordern würde?

Habenschaden: Ich war in der glücklichen Position, dass ich mir seit meinem Parteieintritt 2009 über Krieg in Europa nie Gedanken machen musste. Meine Partei hat eine pazifistische Prägung. Aber jetzt ist die Situation, wie sie ist. Und ich finde es lobenswert, wie wir ohne Scheuklappen nach Lösungen für die Probleme suchen. Und es ärgert mich maßlos, mit welcher Vehemenz vor allem Robert Habeck zum Sündenbock für Probleme gemacht wird, für die er nichts kann.

Sie hatten als Erste in Bayern einen Streckbetrieb für Isar 2 ins Spiel gebracht und dafür viel Schelte einstecken müssen.

Habenschaden: Ich habe das anders wahrgenommen. Natürlich gab es Gegenstimmen. Die große Schelte gab es aber weder von der Bundesregierung noch von der Basis.

Joschka Fischer im Interview: „Dass alle die Grünen attackieren, zeigt, wie stark sie sind“

Sie meinen: Die Grünen und Ihre Wähler sind großteils schon weiter als der Trittin-Flügel?

Habenschaden: Das kann sehr gut sein. Pandemie, Krieg, Klimawandel: Wir leben in Krisenzeiten – da verlangen die Menschen pragmatische Lösungen. Deshalb sollten wir bei der AKW-Frage die Versorgungssicherheit in den Vordergrund stellen. Wohlgemerkt: Die Frage stellt sich in diesem Winter. Es geht nicht um den Ausstieg aus dem Ausstieg.

Fischer: Dass alle die Grünen so attackieren, zeigt ja eher, wie stark sie sind. Ansonsten stimme ich vollkommen zu: Die Versorgungssicherheit hat höchste Priorität.

Joschka Fischer und Katrin Habenschaden im Gespräch mit Merkur-Chef Georg Anastasiadis (2.v.l.), Vize-Chef Mike Schier (li.) und Politik-Chef Christian Deutschländer (re.). © Schlaf

Wäre es so schlimm für die grünen Befindlichkeiten, zu sagen: Wir lassen die Atomkraftwerke zwei Jahre weiterlaufen?

Habenschaden: Das ist keine Frage von Befindlichkeiten, sondern wäre eine neue Situation. Wir müssten technologisch neu einsteigen, mit neuen Brennstäben. . .

Fischer: . . . mit der Frage, wo das Uran herkommt.

Habenschaden: Richtig. Und außerdem würden wir wieder den Ausbau der Erneuerbaren verschleppen. Die Atomkraftdebatte wird von denen genutzt, die nicht hinter den Erneuerbaren stehen. Das ist grundverkehrt.

Fischer: Die CSU muss sich fragen, was sie mit ihrem Widerstand gegen die Infrastruktur angerichtet hat, die Strom aus dem Norden nach Bayern bringen sollte. Diese Blockade hat offensichtlich eine fatale Wirkung.

Frau Habenschaden, Sie wollen 2026 Oberbürgermeisterin werden. Wie links und grün darf und muss man da sein? Und wie pragmatisch?

Habenschaden: Bei den Münchner Grünen hat die Flügelfrage glücklicherweise nie eine Rolle gespielt. Schon als Betriebswirtin und Bankkauffrau, später dann als haushaltspolitische Sprecherin im Stadtrat musste ich pragmatisch sein. Als Bürgermeisterin arbeitet man für alle Bürgerinnen und Bürger – ohne Pragmatismus geht es da nicht.

Katrin Habenschaden im Interview: „Schwarz-Grün wäre eine Chance für den ganzen Freistaat“

Mit einer linken Fraktion?

Habenschaden: Die Grünen haben in den letzten Jahren in München alle Wahlen gewonnen – offenbar sind unsere Themen auch die Themen der Menschen in der Stadt.

Wäre Schwarz-Grün unter Markus Söder in Bayern für Sie eher Albtraum oder attraktives Ziel?

Fischer: Vorstellbar ist sicher vieles. Ich muss es ja nicht machen. (lacht)

Habenschaden: Es wäre eine Chance für den ganzen Freistaat. Die Grünen waren mit ihren Themen immer ein wenig Avantgarde und Stachel im Fleisch der etablierten Parteien. Wir haben vieles auf die Tagesordnung gesetzt, was heute Konsens ist. Und ich glaube, wir könnten in dieser Koalition auch wirtschaftlich vieles voranbringen. Leider hat die CSU da noch einen weiten Weg zu gehen – aber sie sollte sich einen Ruck geben.

Blicken wir noch einmal auf die Weltpolitik. Für wie real halten Sie die Möglichkeit eines Atomschlags, Herr Fischer?

Fischer: Putin verfügt über ein erhebliches Arsenal. Und über seine abenteuerliche Politik sollte man sich keine Illusionen mehr machen. Es ist also ernst zu nehmen, auch wenn die Möglichkeiten der Einflussnahme noch nicht ausgeschöpft sind. Meine Erfahrung ist: Die Russen nehmen seit dem Kalten Krieg vor allem die USA ernst, die auch über die nötigen Abschreckungskräfte verfügen.

Kann man Wladimir Putin zu irgendwelchen Zugeständnissen bewegen?

Fischer: Ich sehe nicht die Bereitschaft zur Einsicht.

Wir fragen auch, weil offenbar Gerhard Schröder für sich weiter eine Vermittlerrolle beansprucht.

Fischer: Da müssen Sie ihn fragen. Ich äußere mich dazu nicht.

Habenschaden: Dann sage eben ich etwas: Ich finde, er löst diese Rolle in keiner Weise ein. Es gab ja schon Reisen, aber da ist nie was passiert.

Fischer: Wenn Sie vermitteln wollen, müssen Sie nach zwei Seiten vermitteln. Wenn Sie aber immer als Mann der einen Seite gesehen werden, dann sind das keine guten Voraussetzungen.

Joschka Fischer in München über den Krieg in der Ukraine: „Lösung wäre: Russland zieht seine Truppen zurück“

Wie könnte denn eine Lösung aussehen, mit der am Ende alle Beteiligten leben können?

Fischer: Die Schwierigkeit liegt in Ihrem Schlusshalbsatz. Alle Beteiligten! Aus meiner Sicht wäre die Lösung einfach: Russland zieht seine Truppen zurück. Aber kann Putin das überhaupt, selbst wenn er wollte? Kann er das innenpolitisch durchstehen?

Rückzug auch von der Krim?

Fischer: Wenn es nach mir ginge: unbedingt ja. Aber das ist eine Frage der Kräfteverhältnisse. Insofern spielt die Entwicklung auf dem Schlachtfeld eine entscheidende Rolle.

Wie groß ist Ihr Optimismus, dass wir in drei, vier Jahren heil aus dieser Krise herausgekommen sind?

Fischer: Heil? Was wir erleben, ist ein Zeitenbruch. Die Welt, die wir kennen, kommt nicht wieder. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie und wann dieser Krieg zu Ende geht. Aber das Verhältnis von Europa und Russland wird nie wieder wie vorher sein. Das Vertrauen ist verloren gegangen, die Gefahr im Osten bleibt bestehen.

Joschka Fischer in München über Angela Merkel: „Ach ja, Klimakanzlerin. Das war wohl nichts“

Würden Sie sich von Frau Merkel mehr Selbstkritik wünschen, wenn es um ihre Versäumnisse geht?

Fischer: Ich habe einer ehemaligen Kanzlerin keine Ratschläge zu geben. Frau Merkel hat viel für unser Land geleistet. Die Flüchtlingspolitik, so sehr sie der AfD geholfen hat, war nicht zum Schaden unseres Landes. Aber es gab zu viel Stillstand und die Versäumnisse im Umgang mit Russland. . .

Habenschaden: Klimaschutz!

Fischer: Ach ja, die Klimakanzlerin. Das war wohl nichts. Aber das ist eine Aufgabe für Historiker. Nicht für mich.

Sie waren in der ersten Generation grüner Entscheider – hat es die neue Generation nun leichter?

Fischer: Wir hatten eine schwere Zeit, aber so schwer wie heute war sie nicht. Wir erleben eine Anhäufung von Krisen – im Energiebereich, das Klima, die Inflation, die Unterbrechung von Lieferketten, die mit Covid und der chinesischen Politik dagegen zu tun hat.

Habenschaden: Das stimmt, gleichzeitig hattet ihr damals mit ganz anderen Widerständen in den Institutionen zu kämpfen. Ihr habt uns da quasi den Weg geebnet.

Fischer: Trotzdem: Die heutige Generation hat es schwerer. Und um es mal klar zu sagen: Die Regierung macht das insgesamt sehr gut. Ich teile auch die Kritik an Bundeskanzler Olaf Scholz nicht. Seine Zeitenwende-Rede war historisch. Sie hat dauerhaft sehr viel verändert. Auch die Kritik an Robert Habeck ist grotesk – auch von Leuten, die teilweise jahrelang Zeit hatten, es besser zu machen und heute auch keine guten Ideen haben.