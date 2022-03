München: Zeltdach des Olympiastadions muss saniert werden - sonst droht der Einsturz

Schreck-Moment in Münchner S-Bahn: Angreifer zieht plötzlich Messer - beherzte Zeugin reagiert sofort

Mit einem Messer bedrohte ein Angreifer am Samstag einen Fahrgast in einer S-Bahn in München, Richtung Flughafen. Eine Zeugin reagierte vorbildlich.