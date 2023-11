Investition in Photovoltaikanlagen mit Solar Direktinvest

Drucken Teilen

Photovoltaik als Investment in eine grünere Zukunft. © Solar Direktinvest

Die Energiewende nimmt an Fahrt auf. Immer mehr Menschen tätigen eine Investition in Photovoltaikanlagen – darum erlebt gerade auch das Nürnberger Unternehmen Solar Direktinvest einen Aufschwung.

Ihr Partner bei Investitionen in Photovoltaikanlagen: Solar Direktinvest – Ausbau und Erfolg von Solar Investments

Über eine Pressemitteilung ließ Solar Direktinvest sein erfolgreiches Geschäftsjahr 2022 verlauten. Der Projektentwickler für Solar Investments legte eine überaus positive Bilanz hin und baut diese im aktuellen Jahr 2023 weiter aus. Im Vorjahr überzeugte das zukunftsträchtige Unternehmen, mit Unternehmensgründer und Geschäftsführer Andreas Köhler an der Spitze, durch einen Jahresumsatz von nahezu 36 Millionen Euro und einem steten Mitarbeiteraufbau. Solar Direktinvest zog in eine neue Firmenzentrale direkt im Zentrum der bayerischen Großstadt Nürnberg um und vertiefte seine Kooperationen.

Köhler resümiert: „2022 war für uns ein von rasantem Wachstum geprägtes Jahr und wir konnten viele Projekte erfolgreich abschließen. Ich freue mich darauf, die Solar Direktinvest GmbH auch 2023 auf Erfolgskurs zu sehen. Wir werden unsere Kapazitäten weiter ausbauen, um unseren Kunden die besten Solar Investments am Markt anbieten zu können.“

Derzeit stehen interessierten Investoren jeden Monat neue PV Investments mit einem Gesamtvolumen von rund zehn Millionen Euro zur Verfügung, denn immer mehr Privatanleger tätigen eine Investition in Photovoltaikanlagen. Ein weiterer Wachstumsschub ist nur wahrscheinlich, denn der Bedarf an erneuerbaren Energien und damit an Photovoltaik Investments verzeichnet rasante Steigerungsraten. Das begründet sich in den wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen, die den Grundstein für einen Bedeutungsgewinn der PV Investments legen.

Um der steigenden Nachfrage an immer mehr Investitionen in Photovoltaikanlagen, sogenannten „Solar Investments“, gerecht zu werden, übernahm der Geschäftsführer der Solar Direktinvest zusätzlich die Firma Milk the Sun GmbH. Auf dem etablierten Photovoltaik Vermittlungsportal wird Investoren eine breite Auswahl an PV Investments angeboten – unter anderem durch über 1200 gelistete Bauträger für Photovoltaik-Neubauprojekte.

Die richtige Investition in Photovoltaikanlagen: wichtige Komponente im Energiemix

Im April 2023 gingen die letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland vom Netz. Mit diesem Schritt nimmt ein jahrzehntelanges Kapitel sein Ende, in dem neben viel Energie riesige Mengen an hochstrahlendem Müll entstanden. Durch die Abschaltung steigt der Bedarf an Dach- und Freiflächen für Solar Investments.

Solar Direktinvest ist Ihr Partner in allen Fragen rund um Solarenergie. © Solar Direktinvest

Solarstrom ist eine der saubersten und umweltfreundlichsten Energiequellen, da er keine Treibhausgase oder schädliche Emissionen verursacht. Viele Regierungen weltweit und besonders in Deutschland haben erneuerbare Energien priorisiert und setzen politische Maßnahmen und Anreize zur Förderung von Solarstrom um. Subventionen, Steuervergünstigungen und andere finanzielle Anreize machen den Umstieg auf Solarenergie für Verbraucher und Unternehmen attraktiver – ebenso die Investition in Photovoltaikanlagen. Darüber hinaus setzt die Bundesrepublik ehrgeizige Ziele für den Ausbau erneuerbarer Energien, um ihre Energieabhängigkeit zu verringern und ihre Klimaziele zu erreichen.

Wie erfolgreich dies bereits geschieht, zeigen Daten des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme. Demnach steigt der Anteil von Biomasse, Solarenergie, Windkraft und anderen erneuerbaren Energien seit 1991 kontinuierlich an. Im April 2023 liegt er bei 51,6 Prozent, während die Atomkraft einen Wert von 0 Prozent verzeichnet. In Solaranlagen investieren ist daher ein logischer, smarter und moralisch wertvoller Schritt.

Geprägt von Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit – die Investition in Photovoltaikanlagen

Solar Direktinvest als ein bedeutsamer Experte für Investitionen in Photovoltaikanlagen, sogenannte Photovoltaik Investments, zeigt, wie modern die Solarenergie inzwischen ist. So sanken in den letzten Jahren die Kosten für die Installation von Solarmodulen erheblich. Fortschritte in der Technologie, Massenproduktion und Effizienzsteigerungen haben dazu geführt, dass Solarenergie nun wettbewerbsfähig mit konventionellen Energiequellen ist. Die niedrigeren Kosten machen Solarstrom reizvoller und rentabler für private Haushalte, Unternehmen und Regierungen. Daraus ergibt sich eine bahnbrechende Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit, von der Verbraucher ebenso profitieren wie alle, die eine Investition in Photovoltaikanlagen tätigen möchten.

Dabei ist es nicht notwendig, dass Sie in eine Solaranlage investieren, welche sich auf Ihrer eigenen Dachfläche befindet. In Zusammenarbeit mit Verpächtern großer Dachflächen, beispielsweise landwirtschaftlicher Gebäude, können Sie bei Solar Direktinvest ein PV Investment auf einer gepachteten Dachfläche erwerben und damit in eine eigene Solaranlage investieren. Auch eine Solar Investition in einen Teil eines Solarparks ist bei Solar Direktinvest möglich.

Mit Solar Direktinvest kann jeder auf einfache und lukrative Weise aktiver Teil der notwendigen Energiewende werden. © Solar Direktinvest

Investitionen in Photovoltaikanlagen als Beitrag zum Umweltschutz

In Anbetracht der zunehmenden Bedenken über den Klimawandel und die Begrenztheit fossiler Brennstoffe ist die Nachfrage nach erneuerbaren Energiequellen stark gestiegen. Ein Solar Invest, wie es Solar Direktinvest möglich macht, ist daher in vielfältiger Hinsicht unerlässlich. Es ebnet den Weg hin zu einer „grüneren“ Zukunft.

Mit Solar Direktinvest kann jeder auf einfache und lukrative Weise aktiver Teil der notwendigen Energiewende werden und ein eigenes Solar-Direktinvestment erwerben. Der Wachstumsmarkt Solarenergie lässt sich nutzen, um der persönlichen, monetären Situation sowie der Umwelt etwas Gutes zu tun.

Mehr Informationen

Kontakt

Solar Direktinvest GmbH

Kressengartenstraße 10

90402 Nürnberg

Info-Hotline: 0800 655 0000 (kostenfrei)

E-Mail: info@solar-direktinvest.de

Web: solar-direktinvest.de