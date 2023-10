Großes Ramadama: Vom Fahrrad bis zur Autobatterie - das war alles in der Isar

Von: Daniela Pohl

Tatkräftig: Isarfischer-Vorsitzender Klaus Betlejewski (re.) und Axel Bartelt, Präsident des Landesfischereiverbands Bayern. © Isarfischer

Beim Ramadama am Samstag sind den Isarfischern dicke Brocken ins Netz gegangen. Fahrräder, Einkaufswagen, E-Scooter, sogar zwei Autobatterien haben die Müllsammler aus dem Fluss geborgen. Den größten Ärger macht aber der kleinste Müll.

Die Müllsammler haben einen E-Scooter aus der Isar gezogen. © Isarfischer

Es ist acht Uhr morgens und stürmisch, als mehr als 400 Isarfischer mit Handschuhen, Greifzangen, Magnethebern und Mülltüten bewaffnet, an der Isar ausschwärmen und 34 Kilometer Fluss(ufer) zwischen Oberföhringer Wehr und Großhesselohe absuchen. Am Maximilianeum geht einem Trupp gleich ein dicker Fisch ins Netz: Drei E-Scooter werden aus dem Wasser gezogen. Am Ende der dreistündigen Aktion werden sich sieben Einkaufswagen, einige verrostete Fahrräder und sogar zwei Autobatterien dazugesellen.

Auch zwei Autobatterien wurden gefunden. © Isarfischer

Isarfischer: „Je kleiner der Müll, desto größer das Problem.“

„Wer wirft denn Autobatterien in die Natur? Das ist schon an der Grenze zur Straffälligkeit“, sagt Vorstandsmitglied Frank Meißner.

Seit 60 Jahren veranstaltet der Verein regelmäßig Ramadamas. Auch jetzt am Samstag haben die Isarfischer wieder mehrere Hunderte Kilo Müll gesammelt, der in Kooperation mit dem Baureferat abtransportiert wurde. Tüten, Flaschen, Zigarettenschachteln und -kippen, Kronkorken, Getränkedosen-Clips: „Je kleiner der Müll, desto größer das Problem“, sagt Meißner. Denn um den Kleinstmüll im Gebüsch oder zwischen den Steinen aufzuspüren, habe die Stadt nicht die Gerätschaften. Die Folge: Der Müll bleibt im Fluss - und gelangt irgendwann ins Schwarze Meer. „Am Ende verunreinigt dieser Kleinmüll das gesamte Ökosystem. Jeder von uns isst in der Woche fünf Gramm Mikroplastik, das ist eine Scheckkarte.“ Kronkorken seien richtig „eklige Kandidaten“, sie verrotteten nicht, sondern korrodierten. „Es braucht zwischen 80 und 200 Jahren, damit ein Kronkorken abgebaut wird“, so Meißner. Die zackigen Biester werden von den Isarfischern deshalb extra sortiert und an die evangelische Kirche gespendet, die mit deren dem Verkauf an einen Spezialverwerter Kinderhilfsprojekte in Afrika unterstützt.

Die Isarfischer hoffen, dass ihr Engagement Schule macht. „Umwelterziehung geht über Spiel und Spaß.“ Schatzsuche mit Magnet-Angel? Da beißen Kinder an!