Rätsel um getöteten Obdachlosen: Münchner Polizei gründet Ermittlungsgruppe „Isarring“

Von: Nadja Hoffmann

Hier passierte das Verbrechen: Der Bereich unter der Kleinhesseloher Brücke. © Thomas Gaulke

Bislang sind elf Hinweise im Präsidium eingegangen: Nach der Bluttat vom Englischen Garten laufen die Ermittlungen der Polizei auf Hochtouren.

München – Dieses Verbrechen hat die Stadt Ende vergangener Woche schockiert: Im Englischen Garten wurde ein Mann zunächst umgebracht und dann angezündet. Wer das Opfer ist, bleibt bislang völlig unklar. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann dem Obdachlosen-Milieu zuzuordnen ist. Um das brutale Verbrechen aufzuklären, hat das Präsidium jetzt die Ermittlungsgruppe „Isarring“ gegründet. Ihr gehören laut der Polizei zwölf Beamte an. Der Name der Ermittlungsgruppe geht auf den Tatort zurück: Der Obdachlose wurde an der Kleinhesseloher Brücke, in direkter Nähe zum Seehaus auf der einen und zum Mittleren Ring auf der anderen Seite ums Leben gebracht. Unter dem Isarring-Brückensteg haben mehrere Menschen sich Schlaf- und Lagerplätze eingerichtet. Dort ist es am Donnerstag kurz vor 22 Uhr bei eiskaltem Regen zu dem Tötungsdelikt gekommen.

Mann in München getötet: Zeugenhinweise werden dringend erbeten

Warum der Mann an dem tristen wie verlassenen Ort sterben musste, ist nicht bekannt. Auch nicht, wer als Tatverdächtiger in Betracht kommen könnte. Umso mehr ist das Präsidium auf Informationen aus der Bevölkerung angewiesen. „Bislang sind elf Hinweise bei uns eingegangen“, erklärt Polizeisprecher Werner Kraus. Passanten hatten am Donnerstagabend gesehen, dass unter der Brücke ein Mensch brennt und versucht, zu helfen. Vergeblich. Aus ermittlungstaktischen Gründen hält sich die Mordkommission aber mit Informationen darüber zurück, was dem Unbekannten zuvor konkret angetan wurde. Wer am nächsten Tag genauer am Tatort auf den Boden sah, konnte neben verbrannter Erde aber auch noch Blutspuren erkennen. Hinweise unter 089/29100.

