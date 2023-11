Hoher Schaden nach Wohnungsbrand in der Isarvorstadt

Von: Felix Herz

In einer Wohnung in der Isarvorstadt ist ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde niemand, doch der entstandene Schaden ist sehr hoch. (Symbolbild) © Sven Simon / IMAGO

Samstagnacht brach in der Adlzreiterstraße ein Zimmerbrand aus. Die Flammen und der Rauch waren schon von weitem sichtbar.

München – In der Adlzreiterstraße in der Münchner Isarvorstadt kam es in der Samstagnacht, 18. November, zu einem dramatischen Zimmerbrand. Mehrere Anwohner alarmierten die Integrierte Leitstelle über die Notrufnummer 112, nachdem sie Flammen auf einem Balkon bemerkt hatten. Die Feuerwehr, die bereits beim Einbiegen in die Straße Rauch und Flammen aus dem Balkon aufsteigen sah, reagierte sofort.

Feuerwehr hat Brand schnell unter Kontrolle – zum Glück keine Verletzten

Zwei Einsatztrupps wurden entsandt, einer über das Treppenhaus und der andere über eine Drehleiter, um das Feuer zu bekämpfen. Innerhalb weniger Minuten konnte „Feuer aus“ gemeldet werden. Ein Hochleistungslüfter wurde eingesetzt, um das Gebäude vom Rauch zu befreien. Anschließend wurden die darüberliegenden und angrenzenden Wohnungen auf mögliche Schäden kontrolliert.

Während der Löscharbeiten wurden 20 Bewohner des Hauses vom Rettungsdienst untersucht. Glücklicherweise gab es keine Verletzten. Alle Bewohner hatten bereits vor Eintreffen der Feuerwehr das Gebäude verlassen.

Enormer Sachschaden nach Zimmerbrand – Polizei ermittelt zur Brandursache

Die betroffene Wohnung ist nun unbewohnbar. Der Sachschaden wird von der Feuerwehr auf etwa 250.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Trotz des beträchtlichen Sachschadens bleibt die Erleichterung, dass niemand verletzt wurde. (fhz)

