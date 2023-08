Galgenfrist für Alfons Schuhbeck: Star-Koch droht seine Wohnung zu verlieren - doch Entscheidung ist vertagt

Von: Andreas Thieme

Alfons Schuhbeck (74) wurde wegen Steuerhinterziehung zu drei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt © People Picture /Jens Hartmann

Kurz vor seinem Haftantritt wegen Steuerhinterziehung muss Alfons Schuhbeck (74) nun auch um seine Privatwohnung bangen. Am Platzl hat der Star-Koch Mietschulden angehäuft und wird deshalb von seinem Vermieter verklagt. Der Prozess morgen wurde nun kurzfristig vertagt - bahnt sich eine Einigung an?

München - Aufatmen für Alfons Schuhbeck (74)! Sein für morgen anberaumter Zivilprozess vor dem Münchner Amtsgericht wurde kurzfristig vertagt - „auf Antrag beider Parteivertreter“, wie Gerichtssprecher Dr. Martin Swoboda mitteilte. Nun wird die Verhandlung planmäßig am 24. Oktober in der Pacellistraße nachgeholt.

Für Schuhbeck wird es dann erst um seine Privatwohnung gehen, die er zu verlieren droht. Weil der Star-Koch Mietschulden hat, wurde ihm im Februar bereits gekündigt. Zudem klagt sein Vermieter, die Messerschmitt Stiftung, auf Räumung. Doch nach Informationen unserer Redaktion bahnt sich im Hintergrund nun eine Einigung zwischen den beiden Streit-Parteien an.

Der Hintergrund: Offenbar will die Messerschmitt Stiftung eine Gesamtlösung erreichen - zugunsten von Alfons Schuhbeck. Am Platzl vermietet die Stiftung auch die Geschäftsräume des Gewürzladens an die Schuhbeck Company GmbH - der Firma, die aus der unternehmerischen Pleite von Schuhbeck hervorgegangen war. Der Gewürzhandel ist nun das wichtigste Geschäft, das aber bereits zu platzen drohte. Denn auch hier waren hohe Mietschulden aufgelaufen, die im März zwar teilweise bezahlt worden waren. Gestritten wurde aber auch noch um die Zinsen, am heutigen Donnerstag sollte ein entsprechendes Verfahren im Justizpalast die Fronten klären. Doch auch dieser Termin war abgesagt worden.

München: Schuhbeck hat Mietschulden - erst Ende Oktober klärt das Amtsgericht den Fall jetzt

Stiftungs-Anwalt Günther Volpers sagte: „Wir streben eine Einigung an.“ Vor Mitte September sei damit aber noch nicht zu rechnen. Nun wird es vielleicht auch erst Ende Oktober - denn für die besagte Gesamtlösung muss auch die Sache mit der Privatwohnung im Orlandohaus am Platzl geklärt werden, die das Amtsgericht am 24.10. verhandeln will.

Möglicherweise sitzt Schuhbeck dann bereits hinter Gittern: Sein Haftantritt wegen Steuerhinterziehung steht nämlich unmittelbar bevor. Rund 2,3 Millionen Euro Steuern hatte der Star-Koch hinterzogen und wurde vom Landgericht zu drei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt.