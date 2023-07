„Wir feiern generationsübergreifend“ – 90er Party in der Milchbar feiert 20-Jähriges Jubiläum

Von: Leoni Billina

Bereits seit 20 Jahren gibt es die Neunziger Party in der Milchbar © Clubstars/Leko

Bereits seit 20 Jahren gibt es jeden Donnerstag die 90er Party in der Milchbar. Mitveranstalter Alexander Spierer erzählt, was sich seither verändert hat.

München - Die Backstreet Boys, Dr. Alban, Nirvana, die Spice Girls, oder Take That: Diese Namen wecken Erinnerungen - und verpassen vielen direkt den ein oder anderen Ohrwurm. Die Hits der Neunziger Jahre sind für viele eine glückliche Reise in die Vergangenheit. Kein Wunder also, dass Parties, auf denen nur die Musik dieses Jahrzehnts gespielt wird, dauerhaft beliebt sind.

DJs, Erdbeelimes und Torte: Angebot damals wie heute

Und eine ganz bestimmte ist wohl die älteste in der Stadt - oder „die Mutter aller 90er-Parties“ wie die Veranstalter sie nennen: Das 90er-Fest jeden Donnerstag in der Milchbar. Am Donnerstag, 20. Juli, feiert sie ihr 20-Jähriges Bestehen. Auf dem Programm stehen - neben den Liedern von damals natürlich - Auftritte sämtlicher DJs der langen Partyreihe, es gibt Erdbeerlimes - damals das Kultgetränk - und eine große Geburtstagstorte.

Mitveranstalter Alexander Spierer erzählt, wie vor 20 Jahren alles los ging: „2003 gab es dieses Format so in der Form eigentlich noch nicht - dass eine ganze Nacht lang nur Musik aus einem Jahrzehnt gespielt wurde, ob es jetzt die Neunziger oder Achtziger waren.“ Doch ihr Konzept funktionierte - und das bis heute. „Darauf bin ich echt stolz - und dem Milchbar-Team wahnsinnig dankbar für die ganzen Jahre“, sagt Spierer.

Ein Foto aus alten Zeiten: Alexander und Vroni Spierer, Milchbar-Betreiber Flo Faltenbacher und der leider bereits verstorbene Karsten Kiessling © privat

Gäste wurden älter: Party profitiert vom Comeback der 90er

Natürlich habe sich das Publikum mittlerweile ein wenig verändert, sagt der Veranstalter. „Damals war es deutlich jünger: Die, die heute auch noch die Neunziger feiern und die Jahre selbst mitbekommen haben und sich erinnern können, sind natürlich mittlerweile älter geworden.“

Aber: Gerade in letzter Zeit feierten die Neunziger Jahre ein Comeback. Nicht nur musikalisch, auch der Klamotten-Stil ist bereits seit einiger Zeit zurück - klobige Schuhe, locker sitzende Baggy-Hosen, bauchfreie Tops und schmale Brillen erfreuen sich größter Beliebtheit bei jungen Leuten.

„Für unsere Party bedeutet das, dass wir generationsübergreifend feiern - was richtig cool ist“, sagt Spierer. Die, die die Neunziger erlebt haben machen Party mit denen, die den Retro-Look und die Musik feiern. Das Jahrzehnt ist für alle da.

Ins Leben gerufen wurde die Veranstaltung in der Milchbar unter anderem von DJ und Radio-Legende Karsten Kiessling. Er starb 2020 in Folge einer schweren Krankheit. „Wir haben viel gelacht, geweint und unglaubliche Nächte erlebt. Zu den traurigen Kapiteln gehört der Verlust von Karsten“, sagt Alexander Spierer.

Die Jubiläums-Party soll auch in Gedenken an ihn stattfinden. „Das Team trifft sich vor der Party, wir werden den Beamer anschmeißen, alte Fotos anschauen und auf ihn anstoßen. Er wird dabei sein.“, verspricht Spierer. Am 20. Juli von 22 Uhr bis in die frühen Morgenstunden heißt es dann: Ab auf eine Zeitreise in die 90er-Jahre.

