Überfordert mit „strammen Burschen“: Rottweiler Tapsi will nicht mehr auf die Jagd gehen

Von: Adriano D'Adamo

Seine ehemaligen Besitzer waren mit dem Rottweiler Tapsi überfordert. Im Tierheim München begann er ein intensives Training und hat sich jetzt gut unter Kontrolle.

München – „Strammer Bursche“ und „stabil“, aber auch „freundlich“. So beschreibt das Tierheim München den fünf Jahre alten Rottweiler Tapsi. Er ist dort und nicht bei seiner Familie, weil seine ehemaligen Besitzer nicht mehr die nötige Energie für den Hund hatten. Sie waren zu überfordert mit ihm und mussten ihn abgeben.

Name Tapsi Rasse Rottweiler Geschlecht Männlich Alter 5 Jahre Fellfarbe Schwarz-Braun Kastriert Ja

Etwas zu klein: Intensives Traning mit Tapsi

Für einen Rottweiler ist Tapsi nur ganz knapp unter dem Durchschitt bezüglich seines Gewichts und seiner Höhe. Ein männlicher Rottweiler wiegt durchschnittlich 50 bis 60 kg und misst eine Schulterhöhe von 61 bis 69 cm. Tapsi landet mit seinen 46 kg und 60 cm knapp hinter seinen Artgenossen. Dafür hat der „stramme Bursche“ viel zu bieten, auch wenn es für seine ehemaligen Besitzer zu viel war.

Tapsi wartet im Tierheim München auf eine neue Familie, der er vertrauen kann. © Tierheim München

Zwischenzeitlich neigte Tapsi sehr stark dazu sein Futter zu verteidigen, was das Tierheim aber in den Griff bekommen hat. Dank eines intensiven Trainings lässt er sein Futter auch mal links liegen. Dennoch sollte er nicht gleich mit Streicheleinheiten überschüttet werden, da Tapsi es nicht mag, wenn er am Kopf oder Hals gestreichelt wird. Das zeigt er, indem er ein starkes Knurren von sich gibt.

Kein Interesse an anderen Menschen - Aber Hündinnen mag Tapsi sehr

Seine zukünftige Familie kann aber beruhigt sein. Bei Bekannten und Fremden ist Tapsi freundlich und offen. Das liegt auch daran, dass sein Jagdtrieb mittlerweile sehr gering ist und er wenig jagdliche Tendenzen im Tierheim gezeigt hat. Andere Hunde, Autos, Fahrradfahrer und Passanten interessieren ihn wenig. Der kastrierte Rottweiler zeigt aber deutlich mehr Interesse und Sympathie gegenüber Hündinnen als Rüden.

Tapsi hat sich gut unter Kontrolle und zeigt selbst in Reizsituationen eine gute Orientierung und läuft „stabil“, wenn er zurückgerufen wird. Dennoch wünscht sich das Tierheim München für ihn ein Zuhause ohne Kinder oder andere Tiere. Für den Hund wäre eine Familie mit Rottweiler-Erfahrung ideal, auf die er sich zu 100 Prozent verlassen kann und ihm „die notwendigen Leitplanken in seinem Leben geben“. Als Rottweiler fällt Tapsi zwar unter die bayerische Listenhundeverordnung, darf aber unter behördlichen Auflagen gehalten werden

Wer Tapsi ein neues Zuhause geben will, kann sich beim Tierheim München melden unter der Nummer 089 92100020.

