Aus für Käfer-Geschäft an der Reichenbachbrücke: Feinkosthändler schließt nach nicht einmal zwei Jahren

Von: Elisa Buhrke

Draußen hängen noch die Angebots-Schilder, doch die Käfer-Filiale an der Reichenbachbrücke in München hat längst geschlossen. © Elisa Buhrke

Die Käfer-Filiale an der Reichenbachbrücke ist dicht. Der Mietvertrag ist ausgelaufen – das nutzt der Feinkosthändler als Chance, einen neuen Standort zu suchen.

München - Eigentlich hatte die Käfer-Filiale an der Reichenbachbrücke einen idealen Standort: Rund um Gärtnerplatz und Glockenbachviertel strömen normalerweise Menschenmassen, um ein Café oder Restaurant aufzusuchen. Und doch konnte sich der Feinkosthändler hier keine zwei Jahre lang halten. Der Mietvertrag sei ausgelaufen, teilt eine Sprecherin auf Anfrage von IPPEN.MEDIA mit. Seit wenigen Tagen ist der Käfer Deli an der Ecke von Fraunhoferstraße und Auenstraße deshalb dauerhaft geschlossen.

Käfer-Filiale an der Reichenbachbrücke: Kundschaft ist ausgeblieben

Das Unternehmen habe sich gegen eine Verlängerung des Mietvertrags entschieden, so die Sprecherin, „weil die Filiale einfach nicht so gut läuft, wie man es sich erhofft hat.“ Über Gründe, warum die Kundschaft ausgerechnet an diesem Standort ausgeblieben ist, kann auch sie nur Vermutungen aufstellen: Möglicherweise sei das Angebot beim Klientel im Glockenbachviertel nicht so gut angekommen, auch herrsche vor Ort hohe Konkurrenz. Vor allem habe es aber an Parkplätzen gefehlt für Kunden, die das Geschäft mit dem Auto aufsuchen wollten.

Zettel an den Fenstern weisen auf die Schließung der Käfer-Filiale hin. Dahinter: Verschlossene Kartons. © Elisa Buhrke

„Der Standort war wohl für das Deli-Konzept nicht so optimal.“ Im Gegensatz dazu würden die weiteren sechs Filialen, die der Feinkosthändler unter anderem in München und Starnberg betreibt, weiterhin sehr gut laufen. Auch für das geschlossene Geschäft schaue sich Käfer bereits nach einem neuen Standort um. Das Konzept solle gleich bleiben, auch die Verkaufsfläche habe grundsätzlich gestimmt. Das nächste Geschäft sollte sich aber „deutlich näher an der Innenstadt“ befinden, teilt die Sprecherin mit.

Mitarbeiter des Feinkosthändlers auf andere Standorte verlegt

Die Feinkost Käfer GmbH will perspektivisch sogar noch weiter wachsen. Auf der Suche nach Standorten bleibe der Händler aber vorerst auf den Standort München und Umgebung beschränkt, um die Frische der Produkte weiter zu gewährleisten.

Auch die vier Mitarbeiter der Filiale an der Reichenbachbrücke konnten ihren Job behalten. Sie würden nun vorrangig an den anderen Verkaufsstandorten eingesetzt. Da bei dem Unternehmen insgesamt etwa 1500 Personen arbeiten, sei es nicht schwer gewesen, eine alternative Beschäftigung zu finden. Zudem sei der Feinkosthändler um „jeden, den man schon hat, froh.“ Schließlich würde in der Branche überall Personal gesucht.

