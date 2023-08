„Jeder einzelne ersetzt in der Rushhour 1500 Autos“: Münchner S-Bahn bekommt Deutschlands modernste Züge

Von: Elisa Buhrke

Teilen

Die neue Münchner S-Bahn sollen auch einen Beitrag zur Verkehrswende leisten. Ein Zug ersetzt 1500 Autos. © IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Die Münchner S-Bahn soll die modernsten Züge Deutschlands bekommen. Das bedeutet mehr Pünktlichkeit und Platz – zumindest nach Angaben der Deutschen Bahn.

München - Ende 2028 soll es losgehen: Dann können die Fahrgäste mit der Münchner S-Bahn in den modernsten Zügen der Bundesrepublik reisen. Laut Angaben der Deutschen Bahn werde der Hersteller Siemens Mobility insgesamt 90 Fahrzeuge im XXL-Format für mehr als zwei Milliarden Euro liefern. Das Besondere an den Zügen: Erstmalig in Deutschland handle es sich um durchgängige S-Bahn-Fahrzeuge mit mehr als 200 Metern Länge und Platz für mehr als 1800 Fahrgäste. Das bedeutet nicht nur mehr Plätze, sondern auch mehr Pünktlichkeit auf der Strecke, verkündet das Bahnunternehmen.

Modernste Züge im XXL-Format: Münchner S-Bahn wird deutschlandweiter Vorreiter

Bahn-Vorständin Evelyn Palla verkündete am Mittwoch, 2. August, in München: „200 Meter S-Bahn-Länge bedeutet übersetzt: mehr Kapazität, mehr Pünktlichkeit und mehr Komfort für unsere Fahrgäste“. Das stelle einen wichtigen Schritt für die Verkehrswende in der Region dar: „Jeder einzelne der neuen XXL-Züge ersetzt in der Rushhour 1500 Autos“.

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Wie die Deutsche Bahn angibt, sollen die Züge besonders energieeffizient und wartungsarm sein. Ihre Software-Updates würden sie online über die Cloud erhalten. Auch die Klimaanlage sei umweltfreundlich und könne bis 45 Grad Celsius funktionieren – angesichts steigender Temperaturen im Sommer ein wichtiger Faktor. Zusätzlich sollen auch die Fahrgastinformationen besser kommuniziert werden, da Ansagen per Bluetooth direkt mit Hörgeräten empfangen werden könnten. Für Rollstuhlfahrer sei viel Platz vorgesehen. Zudem bestünden fünf der insgesamt 13 Wagen aus großen Mehrzweckbereichen mit drei Türen, die Raum für Fahrräder, Kinderwagen, Gepäck oder Rollatoren böten. (elb/dpa)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus München und der Region finden Sie auf tz.de/muenchen.