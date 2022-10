Prozess gegen Jérôme Boateng: Jetzt wird’s schmutzig

Von: Andreas Thieme

Jérôme Boateng zu Beginn des Prozesses gegen ihn im Amtsgericht München. © Peter Kneffel/dpa

Der Prozess um gewaltsame Übergriffe durch Fußball-Star Jérôme Boateng gegen seine Ex-Geliebte ist gestern vor dem Münchner Landgericht in die nächste Runde gegangen.

München – Sie sagt, sie habe monatelang gezögert – auch wegen der gemeinsamen Kinder. Doch irgendwann sei es ihr zu viel geworden. Im Oktober 2018 ging Elif P. (Name geändert) zur Polizei und zeigte Jérôme Boateng an. „An seine gewalttätigen Übergriffe war ich gewohnt. Aber dieses Mal war eine Grenze überschritten“, sagt seine frühere Lebensgefährtin am Donnerstag am Landgericht aus – und belastet den Fußball-Star (ehemals FC Bayern) schwer.

Er soll sie im Sommerurlaub 2018 geschlagen und beleidigt haben. Vor 13 Monaten war Boateng in München dafür bereits verurteilt worden: Zur Zahlung von 1,8 Millionen Euro verdonnerte ihn das Amtsgericht. Doch sowohl Boateng als auch die Staatsanwaltschaft gingen in Berufung, jetzt wird neu verhandelt – und einmal mehr schmutzige Wäsche gewaschen.

Streit, Untreue, Gewalt: So beschreibt Elif P. die elfjährige On-off-Beziehung zu Boateng

Streit, Untreue, Gewalt: So beschreibt Elif P. fast vier Stunden lang die elfjährige On-off-Beziehung zu Boateng, aus der zwei Kinder hervorgingen. Der Ex-Bayern-Spieler nimmt es äußerlich gelassen hin, bestreitet aber „strafbare Handlungen“ – und wehrt sich gegen den Vorwurf, ein Frauenschläger zu sein.



Laut Staatsanwaltschaft eskalierte 2018 auf der Karibik-Insel Turks ein Streit beim Kartenspielen. „Er hat versucht zu schummeln, meine Freundin sprach ihn darauf an. Dann ist er wütend geworden“, sagt Elif P. Boateng sei ausgerastet, als sie später das Profil einer Frau am Handy anklickte, mit der er einst eine Affäre hatte. „Du zerstörst den Urlaub, machst immer alles kaputt“, habe Boateng geschrien – so schilderte er es 2021 auch selbst. Diesmal sagt er kein Wort dazu, sondern lauscht mit finsterer Miene seiner Ex.



Einen Kerzenhalter aus Glas habe Boateng nach ihr geworfen, sie aber knapp verfehlt. „Mit der Eistasche traf er aber voll meinen Rücken. Mir blieb die Luft weg.“ „Hör auf, hör auf“, habe sie geschrien. „Aber ich wusste aus Erfahrung: Das ist noch nicht das Ende.“ Später sei der Fußballer frontal auf sie zugekommen: „Er drückte mir den Daumen ins Auge und riss mich an den Haaren auf den Boden. Als ich lag, schlug er mich mit der Faust in die Niere.“



Fotos dokumentieren den blutigen Streit, bei dem sich auch Boateng an der Lippe verletzte

P`s Freundin habe ihn wegziehen wollen, schaffte es aber nicht. Gegenwehr habe Elif P. nicht geleistet: „Ich wusste, dass es sonst noch schlimmer wird.“ Erst in der Nacht habe sich die Lage beruhigt. Zwei Tage später reiste die Gruppe ab.

Fotos dokumentieren den blutigen Streit, bei dem sich auch Boateng an der Lippe verletzte. Vor Gericht werden sie gestern gezeigt: das deutlich geschwollene Auge von Elif P. – aber auch tellergroße Hämatome an beiden Oberarmen. „Die stammen von vorherigen Übergriffen“, erklärt sie. Nach dem Urlaub habe sie weitere Gewalt durch Boateng erlebt – erst danach sei sie zur Polizei gegangen. Obwohl ihre Anwältin schon nach dem Karibik-Urlaub zu diesem Schritt geraten habe. Elif P. erklärt das so: „Es war eine schwierige Entscheidung. Auch wegen unserer Kinder. Ich wusste, was diese Anzeige bedeuten wird. Auch für Jérôme.“



Im Herbst 2018 sei es dadurch dann zur endgültigen Trennung gekommen. Später habe Boateng gedrängt, sie solle die Anzeige zurückziehen. „Er bot ein Haus und Bargeld“, sagt Elif P. Boateng habe ihr auch noch eine „Lösungsvereinbarung“ angeboten – mit dem Ziel, dass sie vor Gericht ihre Aussage verweigert. Ganz anders gestern: Eine Abkürzung des Strafverfahrens wäre möglich gewesen, doch Boateng lehnt ab: Er könne das „mit seinem Gewissen nicht vereinbaren“, teilen die Anwälte mit. Und ignorieren den Hinweis des Richters, dass nun die Strafe sogar noch höher ausfallen könnte. Am Freitag soll das Urteil fallen.

