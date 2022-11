Prozess um Jérôme Boateng in München: Razzia am Gericht - Bodyguards von Ex-Bayern-Star jetzt im Fokus

Von: Andreas Thieme

Ex-FC-Bayern-Star Jerome Boateng muss sich aktuell in München vor Gericht verantworten. © Sigi Jantz

Fußball-Star Jerome Boateng muss sich aktuell in München vor Gericht verantworten. Nun rücken jedoch seine Bodyguards in den Fokus.

Große Aufregung am Rande des Strafprozesses rund um Fußball-Star Jérôme Boateng (34). Die Staatsanwaltschaft München I hat die Firma seiner Bodyguards heute Vormittag durchsucht - noch während die eigentliche Verhandlung läuft.



„Wir haben die Durchsuchung des Fahrzeugs angeordnet. Die Ermittlungen richten sich nicht gegen Herrn Boateng, sondern gegen vier seiner Sicherheits-Mitarbeiter“, sagt Oberstaatsanwältin Anne Leiding auf Nachfrage unserer Redaktion. Ermittelt wird wegen des Verdachts, dass die Boateng-Bodyguards unerlaubte Filmaufnahmen von Zeugen im aktuellen Gerichtsprozess gemacht hatte. Leiding zufolge fühlte sich eine Freundin von Boatengs früherer Lebensgefährtin dadurch „bedroht“. Justizwachtmeister hatten daraufhin zunächst die Personalien der Boateng-Bodyguards festgestellt.

Prozess um Jerome Boateng in München: Razzia gegen Boatengs Security-Mitarbeiter

Der Wagen, mit dem Boateng vor Gericht gefahren wurde, wurde durchsucht. © Sigi Jantz

Jérôme Boateng: Wagen von Securiy-Mitarbeitern vor Gericht durchsucht

Nun die nächste Maßnahme: Gegen elf Uhr rückten mehrere Beamte vor dem Strafjustizzentrum in der Nymphenburger Straße ab und durchsuchten den schwarzen Mercedes Vito, mit dem Boateng zu den bisherigen Verhandlungstagen am Landgericht eskortiert wurde. Immer an seiner Seite: die bulligen Bodyguards. Sie wurden gestern bei der Münchner Staatsanwaltschaft verhört. „Dieses Ermittlungsverfahren und diese Durchsuchung ist losgelöst vom Verfahren gegen Herrn Boateng. Dennoch sollen Zeugen und Zeuginnen keine Angst haben müssen, vor Gericht auszusagen.“ Juristisch steht der Vorwurf der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs im Raum, weil Zeugen durch die Securitys gefilmt worden sein sollen.

Das begründeten die Boateng-Anwälte zunächst damit, dass die Sicherheitsmänner Aufnahmen getätigt hätten, um den Fußballer zu sichern und das Objekt zu überwachen. Doch diese Rechnung hatten sie ohne die Münchner Justiz gemacht, die nun strikte Maßnahme eingeleitet hat. Insgesamt vier Standorte der Sicherheitsfirma sind laut Staatsanwaltschaft bundesweit durchsucht worden. Zu Festnahme sei es allerdings nicht gekommen, bestätigt Anne Leiding. Der Sicherheitsdienst ist jetzt nicht mehr für Boateng zuständig. Justizvollzugsbeamte sorgen ab sofort für die Bewachung des Fußballstars. Im eigentlichen Strafprozess wird Jerome Boateng beschuldigt, seine frühere Lebensgefährtin 2018 im Karibik-Urlaub geschlagen und beleidigt zu haben. Er bestreitet die Vorwürfe. Noch heute könnte es zum Urteil kommen, das Boateng Millionen kostet.