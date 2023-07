„Habe gesagt, das machen wir niemals“: Giesinger setzt jetzt doch auf Alkoholfreies

Teilen

Noch im Jahr 2023 will das Giesinger Bräu ein alkoholfreies Bier in den Verkauf bringen. Der Chef hat seine Meinung geändert.

München – Am 15. August steht ein Termin an, von dem Steffen Marx noch lange dachte, dass es ihn nie geben würde. Das Giesinger Bräu wird sein alkoholfreies Bier offiziell vorstellen. „Ja – ich habe vor zehn Jahren gesagt, wir machen niemals alkoholfreies Bier – aber Zeiten ändern sich“, gestand Brauerei-Chef Marx bereits bei einem Termin im Frühling 2023.

Giesinger Bräu bringt alkoholfreies Bier an den Start: „Reagieren auf diese Entwicklung“

Er wolle damit vor allem auf veränderte Vorlieben unter jungen Leuten reagieren, sagte Marx nun der Abendzeitung. „Grundsätzlich sind junge Menschen so um die 20 immer weniger dem Alkohol zugetan und suchen Alternativen – wir reagieren auf diese Entwicklung.“ Zunächst wolle man 2.000 Hektoliter des alkoholfreien Bieres brauen, die noch im Jahr 2023 in den Verkauf gehen sollen.

Brauerei-Chef Steffen Marx. © Sigi Jantz

Holger Eichele, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Brauer-Bundes, gibt im Gespräch mit der dpa an: „Seit 2007 hat sich die Produktion alkoholfreier Biersorten in Deutschland mehr als verdoppelt – auf gut 670 Millionen Liter im Jahr 2022. Wir rechnen damit, dass schon bald jedes zehnte in Deutschland gebraute Bier alkoholfrei sein wird.“

Im vergangenen Jahr feierte Giesinger einen weiteren Meilenstein. Für Brauer Marx erfüllte sich den Traum vom eigenen Wiesn-Festbier. „Wir haben uns ins Zeug gelegt und einen lang gehegten Wunsch verwirklicht“, gab der Giesinger-Chef seinerzeit zu Protokoll.

Münchner Brauerei bringt immer wieder Spezialsorten auf den Markt

Die Geschichte des Giesinger Bräu hatte im Jahr 2006 im tiefsten Giesing begonnen. In der Birkenau, im Schatten der Heilig-Kreuz- Kirche. Seit 2019 hat die ursprünglich kleine Hinterhof-Biermanufaktur am neuen Standort Werk2 eine Brauerei mit eigenem Brunnen, um echtes Münchner Hell zu produzieren. Die Geschichte der Brauerei gibt es inzwischen als 90-minütigen Film zu sehen.