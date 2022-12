Vor „Schlag den Star“: Joachim Llambi platzt wegen Zuständen im Münchner Luxus-Hotel der Kragen

Von: Miriam Haberhauer

Joachim Llambi reiste für Dreharbeiten nach München und verbrachte die Nacht im beliebten Luxushotel. - Doch die Unterkunft war eine herbe Enttäuschung. Auf Instagram offenbarte er nun die Details.

München – Tanzsportler und Fernsehmoderator Joachim Llambi reiste vergangenes Wochenende für Dreharbeiten zu „Schlag den Star“ des TV-Senders ProSieben nach München. Dort verbrachte er die Nächte im Vier-Sterne-Hotel „Roomers Munich“ an der Schwanthalerhöhe. Doch von Luxus war seine Übernachtung wohl weit entfernt.

Joachim Llambi von Luxus-Hotel enttäuscht: „Das braucht man morgens überhaupt nicht“

Der Ärger begann für Llambi bereits bei seiner Ankunft im Hotel: „Check-in: die rechte Hand wusste nicht, was die linke tut, dauerte 20 Minuten“, berichtete der 58-Jährige am Samstag (17. Dezember) auf Instagram. Am nächsten Morgen musste Llambi zu seinem Entsetzen zudem feststellen, dass der Aufzug defekt war: „Tür öffnete sich nicht“, schrieb er in dem Instagram-Beitrag

So etwas „braucht man morgens überhaupt nicht“, hielt Llambi auf seinem Instagram-Account fest. Aufgrund des defekten Aufzuges musste er fünf Stockwerke zu Fuß nach unten laufen - „mit drei Gepäckstücken“. Das Treppenhaus sei „dreckig, teilweise kaputt“ gewesen, so das Let´s-Dance-Jurymitglied.

„Was für ein schlechtes Hotel!“ - Llambi von Münchner Hotel enttäuscht

Auf seiner Webseite verspricht das Vier-Sterne-Hotel seinen Gästen „extravagante Zimmer und Suiten“, welche „facettenreichen Zeitgeist [versprühen].“ Die Realität war davon weit entfernt, ist aus Llambis Worten zu schließen: „Sehr klein“ seien sie gewesen, zudem funktionierte die Dusche „teilweise nicht“, so der deutsch-spanische Profitänzer.

Für „Schlag den Star“ reiste Joachim Llambi (58) nach München. Doch die Übernachtung im Vier-Sterne-Hotel war für den Turniertänzer eine Enttäuschung. © IMAGO/Christoph Hardt

Beim Frühstück ging der Ärger dann weiter: Der 58-Jährige erfuhr, dass es erst ab 7:30 Uhr etwas zu essen gäbe. - „Großartig, wenn man als Geschäftsreisender früh unterwegs ist“, berichtete Llambi ironisch. Das Fazit des TV-Tänzers: „Was für ein schlechtes Hotel!“ Seine Bewertung schloss Llambi mit den Worten: „Insgesamt, nicht mal 2 Sterne wert, absolut meiden. Für das Geld sieht mich der Laden nie wieder!“ Auf tz-Anfrage möchte sich das Hotel nicht zu den Vorwürfen äußern. Das Hotel wird auf Google mit 4,5 von 5 Sternen bewertet, bei Booking hat es die Punktzahl 8,4.