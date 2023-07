1283,10 Euro im Monat: Er hat Münchens teuerstes Job-Ticket

Von: Regina Mittermeier

Johann Maier zeigt ein Schreiben der MVG. © Oliver Bodmer

Seine Monatskarte kostet 46 Euro – aber die Münchner Verkehrsgesellschaft buchte Johann Maier stattdessen 1283,10 Euro ab. Wochenlang wartete er auf sein Geld.

München – Diese saftige Rechnung kostet Johann Maier (59) den letzten Nerv: Genau 1283,10 Euro buchte die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) per Lastschriftverfahren am 23. Juni von seinem Konto ab. Damit hat Maier wohl das teuerste Job-Ticket Münchens! Und zwar irrtümlicherweise.

Denn: Für seine Monatskarte hätten nur 46 Euro abgebucht werden sollen, so wie immer. Maier bat die MVG am Telefon und am Schalter um Hilfe - bis letzten Freitag hatte der 59-Jährige die 1283,10 Euro aber noch nicht auf dem Konto. „Da habe ich der Abbuchung dann widersprochen“, sagt der Mann aus Neuhausen, der als Lagerist arbeitet.

Münchner Verkehrsgesellschaft spricht von 430 Betroffenen

Das Problem mit einer falschen Abbuchung betrifft nicht Maier allein. Auf Nachfrage unserer Zeitung erklärt ein MVG-Sprecher: Es gab bei rund 430 Kundinnen fehlerhafte Erstattungen oder Abbuchungen. „Grund war ein Fehler im System.“ Genauere Infos dazu, wie bei Maier die Summe von 1283,10 Euro zustande kam, waren nicht zu erfahren.

Die MVG habe aber bereits allen Betroffenen das Guthaben zurückerstattet oder die Forderung wieder zurückgenommen, sagte der Sprecher am Montag. Um das zu prüfen, will Johann Maier an diesem Mittwoch in seiner Bankfiliale nachfragen.

Rechtsexperte rät: Lastschrift einfach zurückbuchen lassen

Jochen Weisser kennt ärgerliche Fälle wie diesen. Er arbeitet als Jurist beim Verbraucherservice Bayern und weiß, was Betroffene tun können. Nämlich: „Die Lastschrift von der Bank einfach wieder zurückbuchen lassen!“ Dafür hat man acht Wochen Zeit, falls man - wie Johann Maier - einem Unternehmen eine Einzugsermächtigung erteilt hat.

Eine Begründung für die Rückbuchung ist nicht nötig, erklärt Weisser. Danach sollte man nur den Betrag begleichen, den man tatsächlich schuldet. In Maiers Fall wären das also 46 Euro. Ansonsten gerät man in Zahlungsrückstand.

„Dieses ganze Hin und Her ist nervig“

Es kann vorkommen, dass man durch die Rückbuchung automatisch eine Mahnung erhält, so Weisser. Aber bei einer unrechtmäßigen Abbuchung muss man in der Regel keine Mahngebühren bezahlen.

Maier ärgert sich über die MVG. „Dieses ganze Hin und Her ist nervig.“ Er hofft nun auf eine kleine Entschädigung für seinen Aufwand.