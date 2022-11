Münchner profitiert von Kassenfehler bei Aldi – und präsentiert stolz seine Beute

Von: Tanja Kipke

Durch einen Fehler im Kassensystem von Aldi sparte ein Münchner bei seinem Einkauf. Seine „Beute“ präsentiert er aufgetürmt im Netz.

München – Wenn Produkte im Angebot sind, schlagen viele Einkäufer direkt zu. Vor allem, wenn es sich um Nudeln handelt, bei denen es nicht schaden kann, einiges an Vorrat im Schrank zu haben. Das dachte sich offenbar auch ein Münchner, der bei einem Nudel-Schnäppchen im Aldi zuschlug. Gleich vier Packungen XXL-Barilla-Spaghetti – mit je einem Kilo – packte er für zu Hause ein.

Aldi: Münchner profitiert von Kassenfehler - Statt 7,56 Euro nur 3,60 Euro

Auf dem Kassenzettel stelle er anschließen fest, dass Aldi wohl ein Fehler unterlaufen ist. Seinen Preisfehler postete er dann samt Fotos direkt in der App Jodel. In der App teilen Nutzer zum Beispiel Fotos von ihrem Essen, skurrilen Entdeckungen oder Situationen aus dem Alltag. Auf dem ersten Bild türmte der Nutzer die vier Barilla-Packungen Nudeln akkurat übereinander auf, das nächste zeigt den Kassenzettel als Beweis. Dazu schreibt er: „Für 3,60, dank Fehler im Kassensystem von Aldi“.

Ausgezeichnet seien die Nudel-Packungen eigentlich mit 1,89 Euro, regulärer Preis der XXL-Packung ist 2,85 Euro. Sie waren also bereits um fast einen Euro günstiger. Der Münchner erhielt sie jedoch für 90 Cent pro Stück. Auf dem Bon ist nur der Produktname „Barilla Spaghetti N.5“ zu lesen. Es könnte also gut sein, dass der Barcode falsch ausgezeichnet ist und die Kasse deshalb von einer normalen 500 Gramm Packung ausging.

Aldi-Kassenfehler: „Stark, schöner Schnapper!“

Ein Nutzer ist es wohl ebenfalls nicht aufgefallen, dass es sich um eine ein Kilo Packung handelt. Er kommentiert: „Bei uns Kosten die auch 90ct. Egal ob nr. 1 oder nr. 5. Und 4x90 ist 3,60. Also wo ist der Fehler?“. Andere stehen nicht ganz so auf dem Schlauch. „Stark, schöner Schnapper!“, freut sich beispielsweise jemand für den Münchner.

In einem Kaufland in Landsberg am Lech kam es zuletzt ebenfalls zu einem Preisfehler. Ein Produkt kostete nur einen Cent. Nachdem der Kunde diesauf dem Bon bemerkte, ging er zurück und deckte sich größer ein. Ob das der Münchner mit den Barilla-Nudeln auch vorhat oder Aldi den Fehler bereits bemerkt hat, bleibt abzuwarten. (tkip)

