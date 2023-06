Schockierendes Video: Jugendliche täuschen Gruppenvergewaltigung einer Zwölfjährigen vor

Schikane von Mädchen

Schockierend: Jugendliche stellen eine Vergewaltigung nach – im Internet kursiert ein Video davon.

Fünf Jugendliche spielen in Obersendling eine Gruppenvergewaltigung einer Zwölfjährigen nach. Von der Tat kursiert ein schockierendes Video im Internet - die Polizei ermittelt.

Diese 29 Sekunden verstören. Das Video zeigt fünf jugendliche Kerle, die ein Mädchen (12) umkreisen. Unfassbar: Sie packen es und spielen eine Gruppenvergewaltigung nach, feuern sich gegenseitig an. Das Video mit diesen schockierenden Szenen kursiert im Internet. Aufgenommen wurde es in einem Hinterhof in Ober­sendling am Ostermontag, dem 10. April.

Auch für die Polizei sind diese Szenen ein Thema: Sie ermittelt gegen die Jugendlichen wegen sexueller Belästigung. Es ging darum, das Mädchen zu schikanieren, so die Polizei.

Nach Vergewaltigungs-Video: Vier tatverdächtige Jugendliche festgenommen

Die Hausverwaltung des anliegenden Blocks hatte den Ermittlern wenige Tage nach der Tat bereits ein anderes Video zukommen lassen, das den Übergriff zeigt. Daraufhin gelang es den Ermittlern, das Opfer zu ermitteln und zu befragen.

Es stellte sich heraus, dass einer der Täter, ein 16-Jähriger, zuvor versucht hatte, dem Mädchen mit vorgehaltenem Taschenmesser Bargeld abzunehmen. Sie habe aber kein Geld dabei gehabt, so die Polizei. Die Zwölfjährige und die Gruppe kannten sich wohl bereits.

Der Polizei gelang es, vier der Täter zu ermitteln – alle wohnen in der Gegend. Nähere Hintergründe sind nicht bekannt, außer dass die beiden Hauptverdächtigen 15 und 16 Jahre alt und bereits polizeibekannt sind. Neben ihnen waren ein Zwölf- und ein 13-Jähriger an der Tat beteiligt. Der Fünfte der Gruppe muss noch ermittelt werden.