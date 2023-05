Juni-Vorhersage für Bayern: „Blockierende Hochdruckwetterlage“ – wie lang bleibt die Sonne?

Von: Felix Herz

Die Sonne lacht vom blauen Himmel: Genau dieses Wetter haben sich viele Menschen nach einem regenreichen Frühling sehnlichst gewünscht. Doch bleibt es auch so?

München – Endlich Sonne, endlich mehrere warme Tage am Stück – endlich Sommer! So in etwa dürften derzeit viele Menschen in Bayern über das aktuelle Wetter denken. Denn der Frühling war ziemlich nass, im Durchschnitt fielen von März bis Mai in Bayern 237 Liter Regen pro Quadratmeter – 14 Liter mehr als in den Jahren 1961 bis 1990 im Durchschnitt gefallen sind. Nun steht der Sommer vor der Tür – und zeigt sich im blaugelben Gewand.

Sommer in Bayern: Viel Sonne, wenig Regen – „Hochdruckwetterlage“ bleibt

Am Donnerstag, 1. Juni, ist offiziell meteorologischer Sommeranfang. Und das Wetter spielt mit. Im neuesten Video von wetternet auf YouTube erklärt Meteorologe Dominik Jung, dass das Hoch noch mindestens eine weitere Woche durchhalte. Dementsprechend heißt es auch im Titel des Wetter-Videos: „Blockierende Hochdruckwetterlage bleibt“.

Das bedeutet: Bis zur Monatsmitte ist laut Dominik Jung nicht mit einem Wetterumschwung zu rechnen, die warmen Sonnentage bleiben erstmal bestehen. Unter anderem das amerikanische Wettermodell zeigt bei den Regensummen bis Montag, 5. Juni, dass kaum mit Nässe in Bayern zu rechnen ist. Dem deutschen Wettermodell GFS zufolge, erläutert Jung, ist bis Samstag, 10. Juni, ebenfalls kaum mit Regen zu rechnen. Man sehe hier „weit verbreitet überhaupt keinen Niederschlag über Deutschland“, nur an den Alpen seien stellenweise kurze Schauer möglich.

Das Wetter in den kommenden Tagen: Wann erreicht es die 30-Grad-Marke?

In den nächsten Tagen wird es in Bayern immer wärmer. Laut Wetter-Video von wetternet locken bereits am Mittwoch, 31. Mai, 23 Grad in München und 25 Grad in Nürnberg – jeweils bei wolkenlosem Himmel. Am Donnerstag, 1. Juni, bleibt es in München eher verhalten bei 22 Grad, dafür klettern die Temperaturen im Norden von Bayern auf 27 Grad. Übers Wochenende hinweg pendelt das Wetter dann in ganz Bayern bei rund 25 Grad. So geht es auch unter der Woche weiter – bis Freitag, 9. Juni, wird die 30-Grad-Marke aber noch nicht erreicht.

Das sonnige und trockene Wetter hat aber auch einen Nachteil: Die Waldbrandgefahr steigt erheblich. In weiten Teilen Nord- und Westbayerns ist die Gefahr für Waldbrände vor allem am Mittwoch hoch – der Deutsche Wetterdienst (DWD) gibt hier für viele Regionen die Warnklasse vier – „hohe Gefahr“ – an. Für den gesamten Freistaat gilt Klasse drei, „mittlere Gefahr“. Die höchste Stufe ist Klasse fünf, hier spricht der DWD von „sehr hoher Gefahr“. (fhz)

