Boris-Becker-Interview führt zu Besuch in Münchner Nobel-Lokal: Journalist zeigt danach die Rechnung

Von: Adriano D'Adamo

Die Restaurantrechnung von einem Interview mit Boris Becker sorgte online für viele Fragezeichen. © Imago Images/imageBROKER/Henry Mance

Ein Essen mit Boris Becker ist etwas Besonderes und das zeigte auch die Rechnung aus dem Käfer mit ihm. Ein Journalist war jedoch von dem Preis für zwei Flaschen Wasser aus dem Restaurant erstaunt.

München - München ist nicht die günstigste Stadt. Das spiegelt sich nicht nur in den Mieten und der Wohnungssuche in München wider, sondern auch bei den Preisen in den Restaurants. Der amerikanische Journalist Alec MacGillis war erstaunt, als er die Rechnung von einem Essen mit Boris Becker aus dem Käfer in der Prinzregentenstraße gesehen hat, da er den Preis für das Wasser nicht fassen konnte

Nobel-Lokal Käfer in München: Hoher Preis für Wasser

Boris Becker sprach in einem Interview mit der Financial Times über seine Zeit im Gefängnis, seine Familie und Geld. Der zuständige Journalist Henry Mance führte ihn währenddessen in die Käfer-Schenke in der Prinzregentenstraße aus. Gelegentlich wird auch das Essen im Artikel von Mance thematisiert, aber es bleibt durchweg nebensächlich. Die Rechnung machchte den Journalisten Alec MacGillis stutzig. Er schreibt unter anderem für die ProPublica und ist Autor des Buches „Fulfillment - America in the Shadow of Amazon“. Nach der Veröffentlichung fiel das Augenmerk von MacGillis auf die zwei Flaschen Wasser auf der Rechnung und deren Preis.

Für zwei Flaschen Wasser berechnete das Restaurant von Michael Käfer 23,80 Euro, was 11,90 Euro pro Flasche entspricht. MacGillis war darüber so erstaunt, dass er die Rechnung online gepostet hat. Seine Follower teilten seine Sichtweise, aber machten auch Scherze über die Preise. Sie fragten MacGillis in den Kommentaren, ob das Wasser Goldstücke beinhaltete oder Weihwasser war.

München: Steigende Getränkepreise in Restaurants

Auf eine Anfrage von tz.de hin hat das Restaurant bestätigt, dass es sich dabei nicht um einen Rechenfehler vonseiten des Lokals handelt. Die zwei Flaschen Wasser kosten tatsächlich zusammen 23,80 Euro. Viele Restaurants erwirtschaften einen großen Teil ihres Umsatzes mit Getränken anstatt den Gerichten.

Um die steigenden Kosten zu decken, wurden die Getränkepreise im letzten Jahr um durchschnittlich 50 Cent erhöht. Laut dem Verbraucherindex sind die Preise für alkoholfreie Getränke 2022 um 8,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr angestiegen. Eine Flasche Wasser kostet mittlerweile in vielen Münchner Lokalen und Restaurants mehr als acht Euro. Die Flasche Wasser im Käfer kommt nahe an die Preise für eine Maß auf dem Oktoberfest ran. Eine Maß hat auf der Wiesn 2022 zwischen 12,60 und 13,80 Euro gekostet.

Rechnung: Ein „Becker-esques Trinkgeld“

Als das Interview mit der Tennis-Legende zu Ende ging, verlor der Journalist selbst ein paar Worte über die Rechnung. Für das Essen mit Boris Becker hat der Journalist Henry Mance am Ende 230 Euro bezahlt. In seinem Artikel hat er auch ausdrücklich erwähnt, dass er sich verrechnet und ein „Becker-esques Trinkgeld“ von 30 Prozent gegeben hat. Somit lag der eigentliche Preis bei rund 177 Euro.

Erst kürzlich ging im Käfer eine Ära zu Ende, als nach 40 Jahren das bayerische Dinner zur Sicherheitskonferenz nicht mehr im Restaurant stattfand. Michael Käfer hofft natürlich auf eine Rückkehr der alten Tradition in seine Schenke. Das wird sich aber erst nächstes Jahr zur Sicherheitskonferenz in München zeigen können.

