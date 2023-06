Clan-Kriminalität in München und Bayern überhaupt kein Thema? Experten ordnen das Phänomen ein

Von: Carina Blumenroth

Familien-Clans geraten aneinander – im Ruhrgebiet ist das keine neue Nachricht. In München hat man damit scheinbar keine Probleme, woran es liegt.

München – Wenn Kinder auf dem Spielplatz streiten, ist das meist keine große Sache. Anders sah es kürzlich im Ruhrgebiet (NRW) aus. Zwei streitende Kinder (elf Jahre) waren scheinbar der Auslöser für einen Clan-Krieg. Gegeneinander gekämpft haben die Familien der Kinder. Ein kurdisch-libanesischer Clan gegen eine syrische Kurden-Familie. Der Straßenkampf hat sich zunächst in Castrop-Rauxel (NRW) zugetragen. Mehrere Menschen wurden verletzt. Ein Syrer soll dabei lebensgefährlich verletzt worden sein. Rund 462 Personen wurden in dem Zusammenhang kontrolliert, informiert NRW-Innenminister Herbert Reul in einer Sondersitzung. Die Ermittlungen halten an. Der Clan-Krieg sei allerdings mittlerweile beendet worden – mithilfe eines muslimischen Friedensrichters. Eine „Paralleljustiz“ in NRW – dazu äußert sich die Polizei.

Probleme mit Clans treten in Nordrhein-Westfalen immer wieder auf. Doch könnte so etwas auch in München passieren?

Bayern und Familien-Clans – in der Region leben wenige Familienangehörige der Clans

Im Gegensatz zu anderen Bundesländern gibt es in Bayern kaum Probleme mit kriminellen Familienclans im Besonderen mit muslimischer Religionszugehörigkeit. Das liege vor allem an der Zuwanderungsgeschichte, da in Bayern vergleichsweise wenige Angehörige solcher Clans leben. Ein weiterer Aspekt kann aber auch die bayerische Sicherheitspolitik sein. Das schreiben Professor Dr. Mathias Rohe (Inhaber des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht, Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung an der Universität Erlangen-Nürnberg) und Dr. Mahmoud Jaraba (Politologe, Erlanger Zentrum für Islam und Recht in Europa).



In München gebe es keine hohe Konzentration von einem möglichen Clan-Verhalten. Dies hänge wahrscheinlich mit den „Wohnorten und Lebenszentren der beteiligten Akteure“ zusammen, informiert Professor Dr. Ralf Kölbel vom Lehrstuhl für Strafrecht und Kriminologie an der LMU gegenüber IPPEN.MEDIA.

Dass es in Bayern vergleichsweise wenig Clan-Kriminalität gibt, führt Bayerns Innenminister Joachim Hermann (CSU) auf die sogenannte „Null-Toleranz-Strategie“ zurück. Allgemein geht es bei der Strategie darum, dass die Polizei schon früh einschreite, beispielsweise bei Ordnungsverstößen, die noch keine strafrechtliche Relevanz haben. Damit einher gehe eine erhöhte Kontrolldichte.

Auch Wissenschaftler Luca Reinold vom Erlanger Zentrum für Islam und Recht in Europa (EZIRE) spricht von einer „Nichtexistenz der sogenannten ‚Clan-Kriminialität‘ in Bayern“.

Was heute als Clan-Kriminalität bezeichnet wird, ist ein historisch gewachsenes Phänomen – es reicht bis in die 1980er-Jahre zurück Damals flohen viele Menschen aus dem Libanon nach Deutschland. Grund war der dortige Bürgerkrieg. Darunter waren viele Mardelli (Menschen aus Mardin), die vorher aus der Türkei in den Libanon gegangen sind. In Westdeutschland (damals stand die Mauer noch) stellten sie einen Asylantrag und wurden dort in Großstädten untergebracht. Dort waren sie geduldet und somit an der Stadt gebunden. Reinold schreibt gegenüber IPPEN.MEDIA, dass es so zu Ballungen gekommen sein kann. Nach und nach ließen sich dann mehr Mardelli in Deutschland, in der Nähe ihrer Verwandten, nieder.

Clan-Krieg in München? LKA sieht kein feststellbares Phänomen

Konkret zu dem Phänomen der Clan-Kriege gibt es in Bayern kein festellbares Phänomen, teilt das bayerische Landeskriminalamt (LKA) auf Anfrage von IPPEN.MEDIA mit. Auch die Pressestelle der Polizei München bestätigt auf Anfrage: Klassische Clankriminalität gibt es nicht in München. Das hänge unter anderem mit „der spezifischen Bevölkerungsstruktur“ und auch mit „individuellen Integrationsprozessen“ zusammen. Genauere Aussagen könne die Polizei dazu jedoch nicht treffen.

Wer ist eigentlich mit ‚Clan‘ gemeint? Der Begriff ‚Clan‘ umfasst in Deutschland meist rund 32 Großfamilien, die aus Mardin (Türkei, Grenze Syrien) stammen, informiert zeit.de. Alle ‚Clans‘ seien dann noch einmal in Sub- und Sub-Subfamilien aufgeteilt. Nach Informationen der Zeit geht das Bundeskriminalamt von rund 200.000 Menschen in Deutschland aus, die in die Kategorie passen können. Luca Reinold ist es gegenüber IPPEN.MEDIA wichtig zu betonen, dass die „Mehrheit der Angehörigen von vermeintlichen ‚Clans‘ nicht kriminell ist“, sie würden die Machenschaften der Verwandtschaft auch nicht gutheißen. Die ‚Clans‘, die in den Medien auftreten würden, setzen sich vermutlich eher „aus dem größeren familiären Bekanntenkreis als aus der eigenen Kernfamilie zusammen“. Das Bild der gewaltbereiten ‚Clanmitglieder‘, die in Medien oft tumultartig beschrieben werden, könnten die Folge jahrzehntelanger Marginalisierung sein. Darunter sei beispielsweise, dass Betroffene andere Rechte hätten, als der Rest der Bevölkerung. Auch Alltagsrassismus könne dazuzählen. Folge sei ein Fokus nach innen – auf Menschen, denen es ähnlich geht. In den kommenden Jahren wird in diesem Bereich weitergeforscht.

