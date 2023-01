Selbsternannte Kaffee-Experten nerven: Erzählt mir nichts vom Mahlgrad, sauft die Brühe einfach!

Sich der fortschreitenden Überhöhung des Kaffees zu entziehen, ist kaum möglich. tz.de-Kolumnist Flaucherfranzl reißt langsam der Geduldsfaden.

Was spricht dagegen, die Tasse einfach zu genießen und mich mit tiefgreifenden Analysen zu verschonen? Jeder schnauzbärtige Fahrradhändler fühlt sich inzwischen bemüßigt, über Reifungsgrad und Brühgruppen zu dozieren. Zeiten, zu denen allein eine Melitta Kaffee zum Genuss machte, sind lange vorbei. Was früher der Weinkenner war, ist heute der Bohnenguru.

Baristi sind Münchens neue Popstars. Nach Hibiskus solle die neue Entdeckung schmecken, schwärmt mir der junge Mann mit Cordschürze vor: „Greif‘ mal die Cupping Notes.“ Plantagenbetreiber Juan hat die Pflanze Wochen zuvor eigenhändig aus der Vulkanasche gezogen, wie man sicher auf Instagram nachvollziehen kann. Kaffee aus Kolumbien, teuer verkauft an der Isar. Es geht doch nichts über Regionalität.

Ich stelle keinen Unterschied zum Filterkaffee fest, den ich wenige Stunden zuvor in einem Kebapladen am Münchner Hauptbahnhof getrunken habe. Bin ich ein Barbar, wenn ich die 150 Euro fürs Bohnenkilo lieber in 10 Maß Wiesn-Bier investiere?

Selbsternannte Kaffee-Experten entlarven sich immer wieder selbst

Sich der fortschreitenden Überhöhung des Kaffees zu entziehen, ist kaum möglich. Nachdem ich die Vorstellungsmail der neuen Kollegin („Der frühe Vogel kann den Wurm gerne haben; ich nehme einen Flat White“) gelesen habe, starte ich schon reichlich genervt in den Tag.

Die Laune hebt sich, wenn es mir gelingt, selbsternannte Experten („die neue Mühle hat mein Leben verändert“) in der Gemeinschaftsküche zu entlarven. In der Schlange für den kostenfreien Kaffee treffe ich sie bis zu dreimal täglich. Ob sie da auch einen Hauch Bergamotte schmecken?

„Tiefsinnige“ Kaffee-Botschaften auf Werbetafeln: Die nächste trete ich von der Freischankfläche

Münchens Gastronomen kommen nicht umhin, den Hype um das vermeintlich lebenswichtige Elixier weiter zu befeuern. „Folge deinem Herzen, aber nimm einen Kaffee mit!“ Wenn ich das noch einmal lese, muss ich die entsprechende Werbetafel voller Inbrunst von der Freischankfläche treten.

Mir gefällt, wie George Clooney das Kaffee-Thema handhabt. Er würgt seinen Nespresso runter, ohne danach Volksreden zu schwingen. Coffeelover, nehmt euch ein Beispiel: Erzählt mir nichts vom Mahlgrad, sauft die Brühe einfach!

