Kalte Dusche in Münchens Bädern: Stadtwerke reduzieren die Mindesttemperatur in den Becken auf 22 Grad

© dpa Die Stadtwerke München senken die Mindesttemperaturen in den Bädern.

Die Stadtwerke München drehen die Heizung runter: In den Freibädern soll Energie gespart werden. Daher werden die Mindesttemperaturen in den Becken gesenkt. Die Maßnahme ist das Ergebnis einer neuerlichen Prüfung, vor einigen Tagen hatten die SWM die Senkung zunächst noch abgelehnt.

München - An einem Ende geht es rauf, an dem anderen runter: Die Stadtwerke München (SWM) hatten unlängst erst die Gaspreise erhöht. Jetzt kommt eine Senkung – allerdings nicht bei den Gaspreisen. Der Energiekonzern, der auch für die städtischen Bäder zuständig ist, will die Mindesttemperaturen in den Becken reduzieren. Erst vor wenigen Tagen hatten die SWM das noch abgelehnt. Nun aber hätten sich die Rahmenbedingungen geändert.

Nach Aufruf von Robert Habeck: Stadtwerke München wollen mehr Energie sparen

Aufgrund der Entwicklungen auf dem Energiemarkt, sprich der weiteren Senkung der Gaslieferung via Nord Stream, sowie des jüngsten Aufrufs von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), jede Möglichkeit zum Energiesparen zu nutzen, haben die Bäder sich entschlossen, ab sofort einen zusätzlichen Beitrag zu leisten, heißt es.



Bereits in der Vergangenheit hätten die Bäder an vielen Stellen wirksame Maßnahmen zur Energieeinsparung umgesetzt. Dazu gehörten unter anderem niedrigere Beckentemperaturen im Vergleich zu anderen Bädern sowie die Energieversorgung durch Fernwärme und Photovoltaik-Anlagen. Als nächster Schritt erfolge nun, dass die Temperaturen in den Becken gesenkt würden. Das betreffe vor allem jene Bäderstandorte, deren Wärmeanbindung über Gas erfolgt, und alle Außenbecken, da dort die Energieverluste über Nacht am größten seien.



Kältere Freibäder der Stadtwerke München: Was die Mindesttemperatur im Einzelnen bedeutet

Im Einzelnen bedeutet dies, dass in den Freibädern inklusive Dantebad die Mindesttemperatur in allen Schwimmerbecken auf circa 22 Grad gesenkt wird. Bislang waren Temperaturen von bis zu 24 Grad möglich, im Dantebad 27 Grad. In den Attraktionsbecken und Kleinkinderbereichen der Freibäder, in denen eine separate Temperatursteuerung technisch möglich ist, bleibt die Temperatur wie gewohnt.



In den Hallenbädern und dem Dante-Attraktionsbecken wird die Temperatur im Warmwasser-Außenbecken von 34 auf 30 Grad reduziert. Und im derzeit einzigen noch gasversorgten Hallenbad Michaelibad wird zusätzlich die Temperatur im Schwimmerbecken von maximal 27 auf 25 Grad reduziert.



Laut der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen (DGfdB) könnten schon mit bis zu zwei Grad kühleren Schwimmbecken 25 Prozent der benötigten Energie eingespart werden.



Die SWM wollen im Herbst weitere Maßnahmen prüfen, die die fernwärmeversorgten Hallenbäder betreffen. Denn im Heizkraftwerk Süd (sowie in zwei Gaskesseln für Wärme-Spitzenlasten) wird aktuell Erdgas mittels Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) in Strom und Heizenergie umgewandelt. In diesem Prozess spielt im Sommer die Wärme eine untergeordnete Rolle als Nebenprodukt der Stromerzeugung. In der kälteren Jahreszeit indes stellt die Wärmeenergie die relevante Größe bei der Gasbefeuerung dar. Im Herbst und Winter zähle daher auch die Heizenergie, die bei der Fernwärme eingespart werden kann.