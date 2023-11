Kampf gegen die Jugend-Gangs: Immer mehr Gewaltdelikte im Freistaat - „Beobachten diese Entwicklung mit Sorge“

Georg Eisenreich (CSU), Justizminister von Bayern.

Selbst der Justizminister ist besorgt über diese Zahlen: In Bayern gibt es immer mehr Fälle von Jugendgewalt. 641 Jugendliche wurden im vergangenen Jahr wegen eines Gewaltdelikts rechtskräftig verurteilt. Fälle von gefährlicher Körperverletzung stiegen sogar um fast 15 Prozent.

München - Die Jugendgewalt in Bayern steigt kontinuierlich an. Insgesamt 641 Jugendliche wurden im vergangenen Jahr wegen eines Gewaltdelikts rechtskräftig im Freistaat verurteilt. Das sind 4,6 Prozent mehr als 2021, erklärte Bayerns Justizminister Georg Eisenreich (52, CSU) gestern in München.

Besonders deutlich fiel die Steigerung bei gefährlicher Körperverletzung auf - hier gab es 2022 insgesamt 14,7 Prozent mehr Verurteilungen. „Diese Entwicklung beobachten wir mit Sorge“, sagt Eisenreich. Denn: Unter die Fälle mit dem enormen Anstieg fallen beispielsweise Angriffe mit Messern, Baseballschlägern oder aus Gruppen heraus. Allein 477 Jugendliche im Freistaat wurden 2022 deswegen rechtskräftig verurteilt. Ein Jahr vorher, im Jahr 2021, waren es noch 416 gewesen.

Immer mehr Fälle von Jugendgewalt: Gefährliche Körperverletzung steigt um 15 Prozent

Über die Ursache kann die bayerische Justiz wenig sagen. „Wir wissen nicht, warum die Gewalt unter Jugendlichen ansteigt“, sagt Georg Eisenreich. Um die Ursachen zu klären, hat er im November den Bundesjustizminister um eine deutschlandweite Studie gebeten, die die gestiegene Jugendgewalt analysieren soll - auch im Hinblick auf mögliche Gesetzesänderungen.

Bekannt ist dagegen: „Ein großer Teil der schweren und wiederholten Taten wird durch eine kleine Gruppe von Intensivtätern und aus Gruppen heraus verübt“, so Bayerns Justizminister. Diese müssten „frühzeitig gestoppt werden“, fordert er. Durch Prävention und eine frühzeitige Intervention sollen „Straftaten im Leben von jungen Menschen vermieden werden“.

München: Justizminister Georg Eisenreich in Sorge wegen steigenden Fallzahlen

Um das zu erreichen, wurden bereits mehrere Projekte ins Leben gerufen - eines davon sieht vor, dass jugendliche Intensivtäter durch jeweils einen spezialisierten Polizeibeamten betreut werden. Als Reaktion auf die zunehmende Jugendgewalt forderte Justizminister Eisenreich auch bereits eine Verlängerung des Jugendarrests von vier Wochen auf nunmehr drei Monate. Beschlossen ist diese Maßnahme auf Bundes-ebene aber noch nicht.

Was in der Verbrechensstatistik auffällt: Insgesamt ist die Anzahl verurteilter Jugendlicher im Jahr 2022 eigentlich gesunken (von 4315 auf 4106 Verurteilungen) - aber die Zahl der jugendlichen Gewalttäter steigt stark an. Fälle, wo die Opfer schwer verletzt wurden, ausgeraubt oder gar getötet, nehmen leider zu. Dazu auch gezielte Erniedrigungen einzelner Schüler oder Azubis aus einer Gruppe hinaus. Solche Taten werden teilweise sogar auch von den Tätern gefilmt und ins Internet gestellt - was dann wiederum eine neue Straftat darstellt, weil auch die Persönlichkeitsrechte der Opfer sprichwörtlich mit Füßen getreten werden.

Jugendgewalt: Fälle werden nicht nur mehr, sondern auch immer brutaler

Doch nicht nur der Anteil schwerer Delikte an der Jugendkriminalität steige, sondern auch die Taten selbst würden brutaler, gab Franz Gierschik von der Staatsanwaltschaft München I im August zu bedenken. Auf Anfrage sagt der Oberstaatsanwalt nach den neuen Zahlen nun auch: Die Verlagerung der Taten auf bestimmte Brennpunkte am Münchner Stadtrand - etwa bestimmte Teile Milbertshofens oder die Messestadt Riem - sei „schon lange nicht mehr zutreffend“. Vielmehr ist die Jugendkriminalität „in allen Vierteln angestiegen“.

Die gute Nachricht: Keine Steigerung gibt es bei der Verurteilungen wegen Raubes (blieb bei 30), deutlich gesunken sind Verurteilungen wegen räuberischer Erpressung (von 100 auf 75). Bei Heranwachsenden (18 bis 21 Jahre) zeigt sich wiederum ein anderes Bild: 2022 gab es hier insgesamt 7065 Verurteilungen (minus 7,4 Prozent). 1658 davon gingen auf Körperverletzungsdelikte zurück (plus 2,1 Prozent). Drogendelikte nahmen dagegen deutlich ab: Von 2416 Verurteilungen im Jahr 2021 sank die Zahl 2022 auf 1973 (minus 18,3 Prozent).