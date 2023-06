Kampf gegen Krebs: Der Verein Lebensmut unterstützt Betroffene durch viele Angebote für die Seele

Von: Susanne Sasse

Professorin Julia Mayerle erklärte in ihrer Ansprache die Phasen der Trauer. Sie selbst verlor ihre Mutter wegen Krebs. © Heinz Weissfuss

Um Spitzenmedizin mit Menschlichkeit zu vereinen, gründete Professor Wolfgang Hiddemann vor 24 Jahren den Verein Lebensmut. Seitdem haben die Patienten und vor allem auch deren Angehörige eine Anlaufstelle für ihre Ängste und Sorgen. Der Verein finanziert sein vielfältiges Angebot durch Spenden.

Am 17. Juni 2023 feierte der Verein mit prominenten Freunden und Unterstützern im Rabenwirt in Pullach - mit einem Feuerwerk an Kunst und Kultur. Wirtin Sibylla Abenteuer nahm es zum Anlass, den Blauen Saal neben ihrer Gaststätte wiederzueröffnen, der nach über 80 Jahren im Dornröschenschlaf wieder bespielt werden kann. Den Anfang machte das Klassik-Start-up Hidalgo: Die Künstler verwandelten das Gebäude in einen Boxsalon und inszenierten in ihm die Schönheit des Scheiterns in einer musikalische Box-Performance mit Liedern von Kurt Weill und John Dowland.

Die fünf Phasen der Trauer sind Leugnung, Wut, Verhandlung, Depression und schließlich Akzeptanz

Inszenierten die Phasen des Scheiterns: Andromahi Raptus (Sopran) mit Rebeka Stojkoska (Piano) von der Künstlergruppe Hidalgo. © Heinz Weissfuss

„Die Künstler nehmen Bezug auf die fünf Phasen der Trauer und des Verlustes“, erklärte Lebensmut-Vorstandsmitglied Julia -Mayerle. Die Professorin ist eine der renommiertesten Forscherinnen zu Bauchspeicheldrüsenkrebs in Deutschland - und zugleich Betroffene. Denn im Jahr 2020 starb ihre Mutter an Bauchspeicheldrüsenkrebs. „Das war die größte Niederlage meines Lebens, da ich den größten Teil meines Lebens dazu geforscht habe, aber zugleich ist es der größte Ansporn, weiterzumachen“, sagt die Topwissenschaftlerin vom Klinikum der Ludwigs-Maximilians-Universität.

Die Phasen der Trauer erleben die Betroffenen nicht gleichzeitig, so braucht es einen Übersetzer

Die Phasen der Trauer, die Mayerle wie zigtausende andere von Krebs Betroffene selbst erleiden musste, macht jeder durch, sagte sie. Erst verleugnet man die Krankheit, dann werde man wütend, in der dritten Phase versuche man mit dem übermächtigen Gegner Krebs zu verhandeln. Danach fällt man in ein tiefes Loch der Depression - und erst am Schluss sei man bereit, das Schicksal anzunehmen und das Beste daraus zu machen. Für diese Phasen brauche es einen Übersetzer, der in den Familien vermittelt“, so Mayerle.

Gründeten 1999 den Verein Lebensmut, der von Krebs Betroffene psychologisch unterstützt: Prof. Dr. med. Hiddemann und seine Frau Ulla. © Heinz Weissfuss

Lebensmut stellt jährlich 750 000 Euro zur Verfügung, finanziert überwiegend durch Spenden

Für die seelische Unterstützung der von Krebs Betroffenen und denen Angehörigen - vom Kind bis zu Senior - stellt Lebensmut jährlich 750 000 Euro zur Verfügung, finanziert überwiegend durch Spenden. „Auch ich habe schon selbst erlebt, wie gut die Unterstützung von Lebensmut tut, als eine Freundin an Krebs erkrankt war“, sagte Ulla Feldmeier (Kaufhaus Beck). Es ist die Gemeinschaft, die hilft, sagt sie - und freute sich, mit den anderen Lebensmut-Förderern wie Verleger-Ehepaar Marlene und Dr. Dirk Ippen, Rechtsanwalt Professor Hartmut Kunstmann mit Ehefrau Soo Leng, Ex-Schörghuber-Manager Robert Salzl mit Gattin Helli, Vinzenz-Murr-Chefin Evi Brandl und vielen weiteren die gute Sache zu unterstützen.

Verleger Dr. Dirk Ippen und seiner Frau Marlene ist die Unterstützung des Vereins Lebensmut eine Herzensangelegenheit. © Heinz Weissfuss

Neu in dem Kreis sind jetzt unter anderem Grand-Prix-König Ralph Siegel, der selbst den Krebs drei Mal besiegte, und Schlagerstar Patrick Lindner. Der hatte zwar noch keine Berührung mit Krebs, wohl aber litt er sehr, als er seine an Demenz erkrankte Mutter pflegte: „Es sind die Angehörigen, die Unterstützung brauchen“, sagte Lindner und gestand: „Es gab Tage, da fehlte mir die Kraft, das Zimmer meiner Mutter zu betreten.“

Ralph und Laura Siegel mit Patrick Lindner und Peter Schäfer. © Heinz Weissfuss

Schauspielerin Carin C. Tietze hofft, dass sie ebenso gute Gene besitzt wie ihr Vater, der 99 Jahre alt wurde, und ihre Tante, die sogar 107 Lebensjahre schaffte: „Der Abend hier ist eine Mahnung, alle Vorsorgeuntersuchungen zu machen - und ein großartiges Zeichen dafür, wie gelebte Menschlichkeit funktionieren kann.“ Wer spenden will, findet Informationen im Internet unter www.lebensmut.org.

Der Vater der Schauspielerin Carin D. Tietze wurde 99 Jahre alt, ihre Tante 107. „Krebsvorsorge ist wichtig“, sagt sie. © Heinz Weissfuss