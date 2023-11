Kapitalerträge: Giesinger Bräu muss Steuer bei Mini-Investoren eintreiben

Von: Isabel Winklbauer

Giesinger-Bräu-Chef Steffen Marx meint mit „Daumen hoch“ nicht das Finanzamt. © Marcus Schlaf

Bier ist Bayerns Kapital. Das weiß auch das Finanzamt, deshalb wird auf Biermarken manchmal Kapitalertragsteuer fällig – zum Beispiel dann, wenn sie als Zinsen an Investoren ausbezahlt werden. So wie beim Giesinger Bräu.

Das Münchner Unternehmen belohnt alle, die sich online über ein Crowd-Investment-Portal am Geschäft beteiligen, mit „Genussscheinen“ im Wert von sechs Prozent Zinsen des Investments. Diese kann man dann im Bräustüberl und seinen Dependancen vertrinken und verfuttern. Doch jetzt kam der Hammer von der Finanzbehörde: Das Brauhaus muss diese Kapitalertragssteuer ab sofort selbst eintreiben und bezahlen!

Giesinger-Bräu-Inhaber Steffen Marx ist entrüstet. „Wir haben etwa 7000 Personen, die an Crowdfunding oder Crowdinvesting-Aktionen vom Giesinger Bräu teilgenommen haben“, sagt er. „Für die geforderten Erklärungen für 2021, 2022 und 2023 mussten wir jetzt 7000 Blatt Papier ausdrucken und dem Finanzamt persönlich überbringen.“ Die Brauerei sei angehalten, die von ihr eingesammelte und treuhänderisch verwahrte Kapitalertragssteuer von 25 Prozent jedes einzelnen Investors dem zuständigen Finanzamt zu überweisen, wird den Anlegern in einem Brief erläutert. Für die bedeutet die neue Regel: Manche müssen ihre Kapitalertragssteuern jetzt an mindestens zwei Empfänger überweisen – nämlich einerseits ans Giesinger Bräu, Erträge aus anderen Quellen aber ans Finanzamt. Dabei ist es übrigens egal, ob die Zinsen in Form von Geld oder in Naturalien, also Bier und Essen, ausgezahlt werden. „Zu Kapitalerträgen gehören auch Einnahmen, die Anleger als Verzinsung nicht in Geld, sondern in Form von Sachleistungen erhalten“, bestätigt das Landesamt für Steuern auf unsere Anfrage.

Steffen Marx begutachtet sein alkoholfreies Helles. Dürfte man Steuern in Naturalien zahlen, müssten die Giesinger-Bräu-Investoren ein Viertel ihrer Zins-Halbe im Glas stehen lassen. © Giesinger Bräu

Doch was ist mit dem Sparer-Pauschbetrag? Falls ein Investor in einem Jahr unter 1000 Euro Rendite aus Kapitalanlagen erhält, müsste er an Giesinger Bräu ja gar keine Steuer bezahlen. Die Lösung des Finanzamts: „Die kapitalauszahlende Stelle darf den Sparer-Pauschbetrag beim Steuerabzug berücksichtigen, wenn der Anleger einen Freistellungsauftrag nach amtlichem Muster vorgelegt hat.“ Die Unterstützer des Giesinger Bräu müssten dieses Papier also besorgen, unterschreiben und ans Brauhaus schicken, dann ist zumindest für sie keine weitere Arbeit nötig. Anders schaut’s bei der Brauerei aus. Jeden einzelnen Fall zu prüfen und auszurechnen: Das wird für Bräu-Chef Steffen Marx und sein Team ein riesiger Aufwand. Wohlgemerkt: Der durchschnittliche Giesinger-Bräu-Investor hat 1300 Euro gegeben. Inklusive Solidaritätszuschlag handelt es sich also um mehrere tausend einzelner Steuerbeträge von je rund 20 Euro. „Eigentlich ist es doch nicht die Aufgabe einer Brauerei, Steuern für die Finanzbehörden einzutreiben“, sagt der Chef. „Wir müssen jetzt speziell geschultes Personal aufbauen oder einkaufen.“ Sprich: Das Ganze kostet Geld. Aber auch hier weiß das Landesamt für Finanzen Rat: „Diese Aufwendungen können als Betriebskosten abgezogen werden.“

Damit ist Marx nicht zufrieden. „Wir verstehen nicht, warum man ein innovatives Finanzierungsinstrument wie Crowdinvesting mit einer derartigen Bürokratie abwürgt. Wenn wir gewusst hätten, dass uns die Finanzbehörden rückwirkend diese Belastung aufhalsen, hätten wir diese Art der Finanzierung vielleicht nie genutzt.“

Zumindest die Investoren will Marx jetzt schonen. Er verhandle gerade mit dem Finanzamt, ob die Anleger die Steuer nicht indirekt bezahlen könnten, indem sie weniger Marken erhalten. Indessen hat er schon die nächste Auszahlung im Auge – Ende Januar werden wieder Genussschein-Renditen ausgegeben.