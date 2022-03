Karl Lagerfeld: Nachlass vom Modezar wird versteigert – Jetzt können die Schätze in München besichtigt werden

Von: Claudia Schuri

Teilen

Die Schuhe der Stil-Ikone: Bettina Beckert vom Aktionshaus Sotheby’s präsentiert schwarze Loafers mit goldenem Monogramm. © Marcus Schlaf

Karl Lagerfelds Schätze kommen unter den Hammer: Das Aktionshaus Sotheby‘s versteigert demnächst einen Teil des Nachlasses. Einzelne Werke können in den nächsten Tagen in München bewundert werden.

München – Er war eine Stilikone, eine Legende, ein Mythos: Vor drei Jahren ist Modeschöpfer Karl Lagerfeld gestorben*. Jetzt kommt ein weiterer Teil seines Nachlasses im Aktionshaus Sotheby‘s unter den Hammer. Insgesamt werden 550 Werke mit einem Vorab-Schätzwert von circa 700.000 Euro versteigert. Rund 30 davon sind ab Freitag bis Sonntag, 20. März, von 10 bis 17 Uhr im Münchner Standort am Odeonsplatz 16 zu besichtigen.

Karl Lagerfeld: Getragene Kleidungsstücke des Modezars im Angebot

Handschuhe können im Set ersteigert werden. © Marcus Schlaf

„Es handelt sich um Objekte aus Lagerfelds privatem Besitz“, erklärt Standort-Leiterin Bettina Beckert. „Viele stammen aus seiner Villa in Louveciennes.“ Versteigert werden auch Stücke aus Lagerfelds Kleiderschrank, darunter einige Jacketts in den Größen 48 und 50. In München* ist außerdem ein Paar schwarzer Loafers mit goldenem Monogramm aus der englischen Manufaktur John Lobb ausgestellt. „Der Schätzpreis liegt bei 300 bis 500 Euro“, sagt Beckert. Aber wie bei allen Objekten gilt: „Nach oben ist alles offen.“ Ebenfalls auf 300 bis 500 Euro wird ein Set von fünf Lamfellfinger-Handschuhen in verschiedenen Farben geschätzt – natürlich fingerlos, wie es Lagerfeld mochte. „Die Kleidungsstücke wurden getragen“, versichert Sale-Koordinatorin Felicitas Kasper.

Einen Steiff-Teddy im typischen Lagerfeld-Outfit präsentiert Felicitas Kaspar. © Marcus Schlaf

Weißer Zopf, dunkle Sonnenbrille, Stehkragen – so hat die Welt Karl Lagerfeld in Erinnerung. Und in diesem Stil sind auch einige Figuren von ihm gestaltet. Kasper zeigt einen Steiff-Teddybär, der dieses typische Outfit trägt. Schätzwert: mindestens 800 bis 1000 Euro. „Die Puppe stammt aus einer seiner Pariser Wohnungen“, erklärt sie. „Es ist ein Sammlerstück.“

Karl Lagerfelds Schätze zur Versteigerung angeboten: Objekte für kleinere Budgets

Doch auch ein paar Objekte für den kleineren Geldbeutel sind bei der Auktion dabei. Eine Origami-Figur von Lagerfelds geliebter Katze Choupette wird zum Beispiel auf 50 bis 80 Euro geschätzt. Der Designer bekam sie von einem Künstler geschenkt. Zu den günstigeren Kuriositäten zählt zudem ein Set Cola-Light-Flaschen im Lagerfeld-Design. „Karl Lagerfeld hat selbst gerne Cola-Light getrunken“, sagt Kasper. „Die Flaschen sind gefüllt und standen in seiner Wohnung in Paris.“ Der Schätzwert für vier Flaschen inklusive Box, Etui und Flaschenöffner liegt bei 50 bis 70 Euro.

Lesen Sie auch Schmuckhof-Streit: Gastro-Pläne in der Alten Akademie stoßen auf Kritik Die Umbauarbeiten an der Alten Akademie in der Münchner Altstadt schreiten voran. Der Bezirksausschuss hat jedoch noch viel zu klären. Schmuckhof-Streit: Gastro-Pläne in der Alten Akademie stoßen auf Kritik Ukraine-Krise verstärkt Ansturm auf Münchener Tafel: Lebensmittel werden knapp – Chefin schlägt Alarm Die Tafel bittet um Hilfe: Bislang sind 12.529 Flüchtlinge aus der Ukraine in München angekommen. Sie werden mit dem Nötigsten versorgt – doch das Essen wird knapp! Ukraine-Krise verstärkt Ansturm auf Münchener Tafel: Lebensmittel werden knapp – Chefin schlägt Alarm

Modezar und Ikone: Lagerfelds Nachlass in München ausgestellt

Teuerstes Ausstellungsstück in München ist ein Plakat aus Lagerfelds Sammlung. © Marcus Schlaf

Weitaus tiefer in die Tasche greifen müssen Bieter, die an einem Plakat für das Triadische Ballett von Oskar Schlemmer aus dem Jahr 1926 interessiert sind: 15000 bis 20000 Euro sind dafür angesetzt. Bei der Auktion werden 95 Werke aus Lagerfelds Sammlung deutscher Werbeplakate versteigert. 13 Plakate sind in den nächsten Tagen in München zu besichtigen.

Erworben werden können die Objekte dann bei zwei Live-Auktionen am 4. und 5. Mai in Köln, sowie bei einer Online-Aktion von 29. April bis 6. Mai. Weitere Infos: sothebys.com/KARL. Die Vorbesichtigung in München ist am Standort des Auktionshauses am Odeonsplatz 16 bis Sontag, 20. März, täglich von 10 bis 17 Uhr möglich. *tz.de/muenchen ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA