Von: Julian Limmer

Teilen

Nach der Insolvenz von Galeria-Karstadt-Kaufhof steht die Zukunft von fünf Münchner Filialen auf der Kippe – in drei Monaten soll eine Entscheidung fallen.

München – Das Zittern um Deutschlands letzten Warenhaus-Giganten geht weiter: Der Konzern Galeria-Karstadt-Kaufhof hat erneut Insolvenz angemeldet. Rund ein Drittel aller 131 Filialen wolle das Unternehmen daher schließen, sagte Galeria-Chef Miguel Müllenbach in der FAZ. Auch für die fünf Häuser in München – am Hauptbahnhof, Rotkreuzplatz, Marienplatz, an der Münchner Freiheit und im Olympia-Einkaufszentrum – gibt der Konzern noch keine Entwarnung.

„Über einzelne Standorte können wir zu diesem Zeitpunkt noch keine Aussagen treffen“, sagt eine Sprecherin unserer Redaktion. Viele Mitarbeiter in München wissen derzeit also noch nicht, wie es für sie auf Dauer weitergeht. Vom Konzern heißt es dazu: Jede Filiale sei Gegenstand einer sorgfältigen Einzelfallbetrachtung. Innerhalb der nächsten drei Monate soll dann Klarheit herrschen, welche Filialen offen bleiben sollen, sagte Müllenbach dem WDR.

Vor allem die schwierige Situation durch Corona und die Inflation, die seit einiger Zeit die Konsumstimmung stark trübe, mache es dem Unternehmen schwer, teilt eine Sprecherin mit. Das führe dazu, dass man sich vor allem von unprofitablen Filialen trennen müsse, um langfristig zu bestehen.

„Insgesamt stehen hier die Münchner Filialen im Vergleich zu kleineren Städten und Standorten immer noch relativ stabil da“, schätzt Joachim Stumpf, Geschäftsführer der BBE Holding (Handelsberatung). Allerdings zählten letztendlich rein betriebswirtschaftliche Erwägungen. Was das für München konkret bedeute, müsse man abwarten.



Kaufhaus-König Benko: Sein Imperium

Der österreichische Investor René Benko (45) ist in der Münchner Immobilienwelt kein Unbekannter: Der Milliardär (Gesamtvermögen laut Forbes fast fünf Milliarden Euro) hat mit seiner Signa-Gruppe 2017 zum Beispiel den Karstadt am Hauptbahnhof erworben. Die Waren-Kette Galeria Karstadt Kaufhof gehört ihm auch. Am Hauptbahnhof wird schon umgebaut, so wie an der Alten Akademie in der Fußgängerzone. Die zählt seit Ende 2013 zum Benko-Imperium. Die Signa hatte den Gebäudekomplex für 240 Millionen Euro im Rahmen einer 65-jährigen Erbbaurechtsvergabe vom Freistaat erworben. Auch das Premium-Kaufhaus Oberpollinger gehört dem gebürtigen Innsbrucker – und am italienischen Lebensmittelhändler Eataly in der Schrannenhalle ist er ebenfalls beteiligt. Zudem besitzt er den ehemaligen Karstadt Sports am Karlsplatz.