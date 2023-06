Münchner Karstadt vor dem Aus: Betriebsrat sammelt Unterschriften zur Rettung

Von: Regina Mittermeier

Der Karstadt am Bahnhof in München soll Ende des Monat schließen. Das Warenhaus lockt Kunden daher mit Rabatten. © Oliver Bodmer

Die Schließung des Karstadt am Münchner Bahnhofplatz ist für Ende Juni geplant. Aber der Betriebsrat kämpft und sammelt Unterschriften. Für Mittwoch ist eine Kundgebung geplant.

München - Jetzt wird’s ernst: Am 17. Juni soll letzter Verkaufstag im Karstadt am Bahnhofplatz sein, bevor am 30. Juni für immer die Lichter ausgehen. „Aber noch gibt es Hoffnung“, sagt Eduard Wölbitsch. Denn der Betriebsrats-Chef sammelt im Kampf um die Filiale nun Unterschriften.

Bahnhofplatz München: Kundgebung vor dem Karstadt geplant

Er hat auf der Webseite Change.org die Petition „Unser Warenhaus muss bleiben“ gestartet. Rund 400 Menschen haben bis Redaktionsschluss am Montag unterschrieben. Und für Mittwoch ist eine Kundgebung an der Filiale geplant.

Eduard Wölbitsch sammelt Unterschriften für den Erhalt der Karstadt-Filiale. © Oliver Bodmer

Die Schocknachricht kam Mitte März: Da gab das Unternehmen bekannt, dass von 129 Karstadt-Filialen 52 bis Ende Januar 2024 dichtgemacht werden sollen. Manche wurden mittlerweile gerettet - nicht aber die in der Schützenstraße. Dabei arbeite sie wirtschaftlich, erklärt Wölbitsch.

Er sagt, die Kunden seien traurig über das geplante Aus. „Deshalb sammeln wir Unterschriften - damit wir sagen können, dass wir alles getan haben.“ Wölbitsch hofft jetzt, dass viele Menschen unterschreiben und damit ein Zeichen setzen für den Erhalt.

Karstadt München: Beschäftigte kritisieren Signa-Gruppe

Was Unterschriftensammlungen bringen, darüber gehen die Meinungen auseinander. Denn Petitionen verpflichten die Politik nicht zum Handeln. Aber sie lenken Aufmerksamkeit auf ein Thema - und darum geht es Wölbitsch. Denn sollte der Karstadt nicht gerettet werden, stehen die rund 250 Beschäftigten ab Juli auf der Straße.

In dem Warenhaus in der Schützenstraße sollen Ende des Monats die Lichter ausgehen. © Oliver Bodmer

Einige von ihnen haben deshalb schon im April protestiert. Sie glauben, der Erhalt ihrer Filiale habe nie ernsthaft zur Debatte gestanden. Und sie sind wütend auf René Benko. Dessen Signa-Gruppe hatte den Konzern 2019 übernommen - und auch das Haus am Bahnhof gehört der Signa.

Die hat für die Immobilie womöglich andere, lukrativere Pläne, befürchten Kritiker. Und auf Anfrage unserer Zeitung bestätigt die Signa, dass die Filiale geschlossen werden soll.

Es soll noch Gespräche über eine mögliche Kartstadt-Rettung geben

Aber noch ist nichts verloren. Denn es soll diese Woche noch Gespräche zwischen der Signa und Landespolitikern geben, sagt Wölbitsch. Vielleicht wird Karstadt am Ende doch noch gerettet.

Bis das feststeht, lockt das Warenhaus mit satten Rabatten. „Kunden schlagen sich um die Ware“, sagt Wölbitsch. Der Kampf ums letzte Hemd - er tobt.