Katar-WM: Absage für Public-Viewing-Event in München - Boykott-Aufruf nimmt Gastronomen in die Pflicht

Von: Lukas Schierlinger

Die Fußball-WM im Wüstenstaat Katar ist heftig umstritten (Symbolbild). © Sebastian Stenzel/dpa/Symbolbild

Wo lassen sich Spiele der Katar-WM in München live verfolgen? Jedenfalls nicht im Olympiastadion, wie ein Sprecher nun klargestellt hat.

München - „Allein schon durch die Zeit im November und Dezember macht ein Public Viewing im Freien wenig Sinn“, erklärt Tobias Kohler, Sprecher der Olympiapark-Gesellschaft, im Gespräch mit der Deutschen Presseagentur (dpa). Fans, die gehofft hatten, WM-Spiele der deutschen Nationalmannschaft im Olympiastadion zu verfolgen, müssen sich nach Alternativen umschauen. In München sind diese möglicherweise auch in der Gastro-Szene rar gesät.

Katar-WM live in München? Location schließt Übertragung kategorisch aus

In einem ausführlichen Facebook-Beitrag hatte etwa das Park Café klargestellt, Partien des umstrittenen Katar-Turniers nicht übertragen zu wollen. Ausschlaggebend war weniger das Wetter als moralische Beweggründe der Betreiber. „Wir haben im Park Café seit den 90er-Jahren alle großen Fußballturniere gezeigt. Dieses Jahr können wir das nicht mit unserem Gewissen und den heutigen Schwerpunkten vereinbaren“, war dem Posting zu entnehmen - das auf Facebook intensiv diskutiert und vielfach begrüßt wurde.

WM-Gastgeber Katar werden immer wieder Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen, gerade in Bezug auf die Lage der zur Errichtung der Turnierstadien eingesetzten Arbeiter. Thema war das zuletzt auf der Jahreshauptversammlung des FC Bayern München. Der deutsche Rekordmeister zählt eine katarische Airline zu seinen Sponsoringpartnern.

Olympiapark-Sprecher Kohler erklärte, die Frage eines Katar-Boykotts habe in Bezug auf die Public-Viewing-Entscheidung keine Rolle gespielt. Die Innenräume im Park seien gut ausgelastet, sodass Innenveranstaltungen keine Option gewesen seien. Zudem wies er darauf hin, dass auch schon in den vergangenen Jahren das Interesse an Public-Viewing-Veranstaltungen zurückgegangen sei. Auch viele andere bayerische Großstädte haben sich gegen groß angelegte Events entschieden.

„Kultur statt Katar“: Boykott-Aufruf wendet sich direkt an Gastronomen

Im Netz ruft das Bündnis „Kultur statt Katar“ zu einem Boykott des Großturniers auf. Gastronomen werden dazu angehalten, in ihren Betrieben Konzerte statt Fußball zu zeigen. Unter dem Hashtag „KeinKatarInMeinerKneipe“ haben sich viele dem Aufruf bereits angeschlossen. „Die Unterdrückung politischer und religiöser Gruppen, Frauenfeindlichkeit, die Ausgrenzung und Verfolgung von LGBT-Minderheiten sowie miserable Arbeitsbedingungen von Bauarbeitern“ haben das Bündnis zur Initiative veranlasst.

In einer von Münchens bekanntesten Fußballkneipen werden die Katar-Spiele dennoch laufen. Wenngleich die Betreiber des „Stadion an der Schleißheimer Straße“ die Vergabe des Turniers äußerst kritisch sehen. „Wir sind komplett ehrlich, wir können es uns nicht leisten, einen Monat dicht zu machen. Schon gar nicht nach der Pandemie“, sagten sie in einem Interview mit der Abendzeitung. (lks)