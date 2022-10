An der Wohnungstür: Münchner erlebt gruselige Tier-Begegnung – und hatte „sowieso vor im Auto zu schlafen“

Von: Lucas Sauter-Orengo

Menschen erfreuen sich in der Regel an Begegnungen mit Tieren. Doch nicht ein Münchner, der den „Schreck-Moment“ direkt festgehalten hat.

München - Haustiere sind überall auf der Welt beliebt. Besonders Hunde und Katzen sind für Menschen die besten Freunde. Mit unter gibt es auch etwas „exotischere“ Tiere, die nicht selten in die eigenen vier Wände gebracht werden, wie etwa Schlangen, Ratten, Vögel oder Fische in Aquarien. Jeder nach seinem Gusto also. Doch ein Münchner hat jetzt an seiner Wohnungstür eine Begegnung mit einem Tier gemacht, die ihm augenscheinlich weniger gut gefallen hat.

München: Tier-Überaschung vor der Wohnungstür – „Wollte sowieso im Auto übernachten“

Doch um was geht es? Auf der beliebten Plattform Jodel wurde ein Bild geteilt - Urheber unbekannt. Zu sehen: Eine dunkle Wohnungstür irgendwo in München. Schnell erkennt man jedoch, um was es sich hier zentral handelt: Eine mittelgroße Spinne hat es sich auf Höhe der Türklinke, direkt an der Wand, bequem gemacht. Die Reaktion des Fotografen, schriftlich mitgeteilt auf dem Foto: „Wollte heute sowieso im Auto übernachten“. Offensichtlich scheint die Begegnung mit dem unerwarteten „Gast“ auf keine große Freude zu stoßen.

Ein Münchner hatte eine Begegnung mit einer Spinne an seiner Wohnungstür. © Screenshot: Jodel / privat

Spinnen-Foto in München: „Ich könnte dir meinen Kater leihen, der frisst die!“

In den Kommentaren diskutieren indes einige Menschen, wie man in so einer Situation zu handeln habe. So spricht eine Person ihre Empfehlung aus: „Ich könnte dir meinen Kater leihen, der frisst die!“. Eine andere wiederum hat ein Herz für die Spinne und meint: „Lass sie doch bitte rein ins warme ... Die sucht auch nur einen Platz für den Winter“. Ein weiterer kennt sich scheinbar mit den Eigenschaften des Tierchens aus und warnt: „Die sind schei*** schnell!“. Was im Anschluss an dieses Foto passiert ist, ist leider nicht zu ermitteln. Es bleibt jedoch zu hoffen, dass der Urheber den Weg in seine Wohnung doch noch geschafft hat, und die Nacht nicht in seinem Auto verbringen musste, denn es handelt sich gewiss nicht um eine gefährliche Spinne.

„Vom Habitus, Färbung, usw ist es eine ganz gewöhnliche „Hausspinne“, erklärt Thomas Türbl, Fachtierarzt für Reptilien von der Auffangstation für Reptilien in München auf Anfrage von tz.de: „Absolut überhaupt nichts besonderes oder gefährliches.“

