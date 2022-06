Münchner Katholiken feiern Fronleichnam: Ansturm bei Prozession durch die Stadt

Von: Claudia Schuri

Teilen

Jugendliche schritten mit einem großen Kreuz bei der Fronleichnamsprozession durch München voran. © Marcus Schlaf

Mit einem Festgottesdienst und einer prächtigen Prozession haben die Münchner Katholiken das Fronleichnamsfest gefeiert. Thema war dabei auch der Krieg in der Ukraine.

Zwei Jahre lang mussten die Münchner Katholiken auf die große Fronleichnamsprozession durch die Stadt verzichten – doch gestern war es wieder so weit: Angeführt von einem Kreuz, das Jugendliche trugen, zogen mehr als 10000 Menschen nach einem Festgottsdienst am Marienplatz über die Residenzstraße zur Ludwigskirche zum Segensaltar und über die Theatinerstraße wieder zurück zum Marienplatz. Auch Ministerpräsident Markus Söder nahm an der Messe teil.

Auch Ministerpräsident Markus Söder nahm an dem Festgottesdienst zu Fronleichnam am Marienplatz teil. © Marcus Schlaf

Kardinal Reinhard Marx dankte allen, die den christlichen Glauben in Krisenzeiten in die Öffentlichkeit tragen und ihn leben im Engagement „für den Frieden, für die Versöhnung, für die Flüchtlinge aus der Ukraine“ sowie aus vielen anderen Teilen der Welt. Er zeigte sich tief bewegt ob der Nachrichten aus dem Krieg in der Ukraine, der „von einem brutalen Aggressor entfesselt wurde“. Die Feier der Eucharistie ermögliche einen Blick auf „einen Gott, der in den Kellern von Mariupol anwesend ist“. Ein „Abgrund der Gewalt und der Unterdrückung“ sowie die „Zerbrechlichkeit des Lebens“ seien in den vergangenen Jahren auch an vielen anderen Punkten deutlich geworden, „auch in der Kirche“, so der Erzbischof. Es müsse bekräftigt werden: „Wir werden nicht diesen Mächten des Bösen das letzte Wort überlassen.“

An Fronleichnam, dem „Hochfest des Leibes und Blutes Christi“, zeigen Katholiken ihren Glauben an die Gegenwart Christi im Sakrament der Eucharistie. Sie tragen dabei das Allerheiligste, Christus in Gestalt einer konsekierten Hostie, in einer kunstvoll verzierten Monstranz durch die Straßen und beten an mehreren Altären um Gottes Segen. Fronleichnam wurde 1264 von Papst Urban IV. zum offiziellen kirchlichen Fest erklärt.