Testet ihre eigenen Grenzen gerne aus: Katze „Merida“ sucht ein neues Zuhause – in guter Gesellschaft

Die temperamentvolle Katze Merida sucht ein neues Zuhause. Das Tierheim München beschreibt sie als verspielt und frech. Leider muss sie oft den Tierarzt besuchen.

München – Sie ist frech, verspielt und hat einen starken Entdeckerdrang, was ihre eigenen Grenzen angeht. Die Rede ist von der Katze Merida aus dem Tierheim München. Sie kam als Fundtier in das Katzenhaus, feiert bald ihren ersten Geburtstag und sucht eine neue Familie.

Merida testet gerne ihre Grenzen aus. © Tierheim München

Name Merida Rasse Europäisch Kurzhaar Geschlecht Weiblich Fellfarbe Schwarz-Braun, getigert Geburtstag 5. August 2022 Kastriert Nein

Besuche beim Tierarzt nötig: Merida ist auf dem Weg der Genesung

Merida ist eine „immerzu verspielte Katze“. So beschrieben die Pfleger des Tierheims sie, aber sie ist auch verschmust und menschenbezogen. Sie besitzt aber auch eine völlig andere Seite. Die junge Katzendame kann gelegentlich auch frech und temperamentvoll werden. Das Tierheim wünscht sich für die Samtpfote ein Zuhause in Wohnungshaltung mit einer weiteren Katze, die ihr Gesellschaft leisten kann.

Leider hat Merida eine Atemwegsentzündung, die allerdings derzeit behandelt wird. Deswegen sind regelmäßige Kontrollen beim Tierarzt für die Katze notwendig. Gute Nachrichten für ihre zukünftige Familie: eine Genesung ohne Folgen ist für sie durchaus möglich. Dennoch können die regelmäßigen Besuche beim Tierarzt bestehen bleiben.

Wer Merida ein neues Zuhause schenken will, kann sich beim Tierheim München und dem Katzenhaus melden unter der Telefonnummer 089 92100036. Neben Merida suchen auch noch weitere Katzen aus dem Tierheim München eine neue Familie, wie die drei Katzen Gri-Gri, Nossa und Nanu. Das Dreiergespann wird nur zusammen vermittelt und nicht einzeln. Die Katzen werden als „super nett und unkompliziert“ von den Pflegern beschrieben.

