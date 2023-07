„Gibt wirklich Menschen, die zu so etwas imstande sind“: Aufruf, nachdem Unbekannter „Lotti“ misshandelt

Von: Adriano D'Adamo

Teilen

Katze „Lotti“ musste unverzüglich notoperiert werden. Ein Unbekannter misshandelte sie und verletzte ihre Organe dabei schwer. Ihre Besitzer starteten einen Spendenaufruf, um die Arztkosten begleichen zu können.

München – Ihre Organe wurden schwer verletzt, die Bauchdecke ist gerissen und sie musste sofort notoperiert werden. Ihre Besitzer haben die zweijährige Katze „Lotti“ aus München am 8. Juli schwerverletzt in ihrem Garten gefunden und brachten sie unverzüglich in die Tierklinik. Die Untersuchung hat gezeigt, was wohl mit Lotti passiert ist: Ein Unbekannter hat die Katze misshandelt und durch einen starken Tritt gegen den Bauch ihre Organe beschädigt. „Zu meinem Entsetzen gibt es wirklich Menschen, die zu so etwas imstande sind“, heißt es in einem Spendenaufruf für die verletzte Lotti.

Die Arztkosten für Lottis Notoperation betragen 4500 Euro. © Manuel Gspuring/Go Fund Me

Lottis Familie bittet um 4500 Euro: Tierliebhaber spenden fleißig

Lottis Besitzerin, eine Mutter mit drei Kindern im Alter zwischen 10 und 14 Jahren, stimmten der Notoperation sofort zu. „Wie durch ein Wunder bin ich nun auf dem Weg der Besserung“, schrieb die Besitzerin aus Sicht der Katze auf der Plattform Go Fund Me. Auch wenn es bergauf mit Lotti geht, bleibt da noch ein großes Problem für die Familie: Die Arztkosten von 4500 Euro – und es soll noch teurer werden.

Die Familie der Münchner Katze ist „über die finanzielle Schmerzgrenze gegangen und können die Behandlung und die Folgekosten kaum stemmen“, heißt es im Spendenaufruf und bittet online um die finanzielle Unterstützung von Tierliebhabern. Die 4500 Euro sind nur der vorläufige Betrag, denn es sollen noch weitere Folgekosten hinzukommen. Am Montagmorgen (17. Juli) haben 87 Personen bereits über 2000 Euro für Lotti gespendet. „Wir lieben uns gegenseitig sehr und wollen noch wunderbare Erlebnisse zusammen haben“, verabschiedet sich die Familie in den letzten Zeilen des Spendenaufrufs für Lotti.

Regelmäßig, kostenfrei und immer aktuell: Wir stellen Ihnen alle News und Geschichten aus München zusammen und liefern sie Ihnen frei Haus per Mail in unserem brandneuen München-Newsletter. Melden Sie sich sofort an!