Katze rutscht in Schacht: Feuerwehr schlägt und bohrt zwei Stunden Loch in Wand vom Nachbarn

Von: Klaus-Maria Mehr

Katze macht Sachen in München. (Symbolbild) © dpa / Julian Stratenschulte

Eine Katze sprang in einen sogenannten Versorgungsschacht - und rutschte in das schmale, dunkle Loch einer Wohnungswand in München. Die Feuerwehr rückte zu einem arbeitsreichen Einsatz aus.

München - Katzen sind ja grundsätzlich recht neugierige Tiere. So auch „Schuri“, eine Wohnungskatze in der Destouchesstraße in München-Schwabing.

Am Sonntagnachmittag ist die Feuerwehr dorthin zu einer überraschend anderen Tierrettung alarmiert worden. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine Katze in einen Versorgungsschacht geklettert war, und dann leider drei Meter nach unten rutschte. Ein Versorgungsschacht sind meist vertikale Röhren, die sich durchs ganze Wohnhaus ziehen und in denen Wasserleitungen oder auch Stromkabel verlaufen. Und dieser Schacht in Schwabing war so schmal, dass das Tier von oben nicht mehr herauszubekommen war.

Feuerwehr-Einsatz in München: Katze sitzt in Schacht fest - Nachbarswohnung muss dran glauben

Dumm gelaufen, vor allem auch für Schuris Nachbarn. Denn den Einsatzkräften blieb keine Wahl: Mit schwerem Brechwerkzeug schlugen und bohrten die Kollegen in der darunterliegenden Wohnung ein Loch in die Wand. Nach rund zwei Stunden konnte die sechsjährige Schuri schließlich gesund gerettet werden. Sie wurde im Anschluss der überglücklichen Besitzerin übergeben. Wie die Katze in den Versorgungsschacht kam, bleibt ihr Geheimnis. Wie toll der Nachbar die Aktion fand, bleibt seines.

