Kaufland-Kundin enttäuscht über fehlendes Produkt – Facebook-Beschwerde folgt

Von: Bona Hyun

Teilen

Eine Kundin wird zum wiederholten Mal enttäuscht, als nicht die gewünschte Entenbrust bei Kaufland erhältlich ist. © imagebroker/Michael Gstettenbauer/imago

Eine Kundin wird zum wiederholten Mal enttäuscht, als es nicht die gewünschte Entenbrust zu kaufen gibt. Es folgt eine Facebook-Beschwerde.

München – Dass Filets für Empörung sorgen, damit hätte der Kaufland Markt in Schwaben vermutlich nicht gerechnet. Doch genau das scheint der Fall zu sein. Eine Kundin, die in der Kauflandfiliale Entenbrust kaufen wollte, wurde wohl bitter enttäuscht. Über Facebook lässt sie ihrem Ärger freien Lauf. „Bekommt das Kaufland wieder mal auf die Reihe?“, schrieb die wohl alles andere als zufriedene Kundin in ihrem Facebook-Post an den Supermarkt-Riesen gerichtet.

Kundin wettert wegen fehlenden Entenbrüsten auf Facebook – und wittert Lieferprobleme

Anlass für den Post war, dass kein Entenbrustfilet im Kaufland erhältlich war. „Im Kaufland Markt Schwaben sind seit Wochen die Entenbrüste nicht mehr zu haben“, wetterte die Kundin auf Facebook. Und es scheint ihr nicht zum ersten Mal aufzufallen. Seit Mitte Januar sei ihr bekannt, dass es keine Entenbrüste zu kaufen gibt. „Irgendeine interne Umstellung verursacht wohl diese und auch andere Lieferprobleme“, vermutet die Kundin.

„„Ein Einkauf, alles erledigt“. So zeigt es im Einkaufswagen die Werbung an. Wenn das halt nur so wäre, wie es versprochen wird ….“, so die Kundin in ihrem Facebook-Post. Ständig müsse die Userin deshalb zum Edeka nach Poing fahren. Doch auch das ist für sie langfristig keine zufriedenstellende Lösung, da es ihr gewünschtes Filet nur auf Vorbestellung gibt.

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Kaufland Markt in Schwabe reagiert nach Faceook-Beschwerde

Kaufland hat auf den Post bereits reagiert und möchte der Sache nachgehen. „Hallo Sabine, danke für deine Nachricht. Es tut uns leid, dass dir die Entenbrüste verwehrt bleiben. Wir gehen der Sache mal auf den Grund“, antwortete ein Kaufland-Mitarbeiter mit der Bitte, eine Direktmail zu verfassen. Auf die Kundin sollen wohl anschließend Kollegen aus dem Kundenmanagement zukommen. Jüngst gingen Beschwerden bei Kaufland auch wegen anderer Lebensmittel ein.

Kaufland-Vorfall kein Einzelfall: Kunden berichten über kuriose Situationen

Egal ob wegen Entenbrüsten oder unschönen Kassenbons – in diversen Filialen beschwerte sich Kunden über Vorkommnisse. Während eine andere Kundin sich mit teuren Lebensmittelpreisen abfinden muss, hat ein weiterer Käufer es mit unwissentlichen Bon-Einträgen zu tun. Andere Kunden haben wiederum einen Grund zur Freude beim Einkaufen, indem sie ein Schnäppchen machten oder hohe Pfand-Bons einlösten.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus München und der Region finden Sie auf tz.de/muenchen.