Keiler fliegt in die Klinik - Bronze-Statue in der Fußgängerzone wird repariert

Von: Sophia Oberhuber

Von seinem Stammplatz vor dem Jagd- und Fischereimuseum ging es für den Keiler gestern morgen ins Krankenhaus. © Markus Götzfried

Ein Müllauto hat das bronzene Wildschwein vor dem Jagd- und Fischereimuseum in der Fußgängerzone im vergangenen Sommer angefahren. Jetzt wird die bekannte Statue repariert.

München - Die Gurte sitzen. Sie sind mit einem Karabiner an dem Kranwagen befestigt. Es macht einen Ruck und plötzlich schwebt Münchens bekanntestes Wildschwein mitten durch die Fußgängerzone. Für den Keiler vor dem Jagd- und Fischereimuseum ging es gestern ins Krankenhaus. Denn ein Müllauto krachte im Juni vergangenen Jahres gegen das Bronzetier. Seitdem wurde das verletzte Bein nur provisorisch abgeklebt. Damit ist jetzt Schluss.

Kunstgießerei in München repariert die verletzte Wildschwein-Statue

Der Krankentransport fährt in Richtung Maxvorstadt. Genauer gesagt in die Kunstgießerei von Aslan Göktepe. Zwei bis drei Wochen dauert es wohl, bis Göktepe die Operation abgeschlossen hat. „Es ist viel Fellstruktur, die nachgearbeitet werden muss, und Oberfläche, die wir wiederherstellen“, sagt er. Die Originalfüße der Statue, die Bildhauer Martin Mayer vor mehr als 50 Jahren erschaffen hat, werden wieder angeschweißt.

Versicherung wollte die Reparatur der Statue vor dem Münchner Jagd- und Fischereimuseum nicht zahlen

Mayer ist im Januar 2022 verstorben. Beim Abtransport der verletzten Statue aber vor Ort: Mayers Witwe. „Es war schlimm, dass er über ein Jahr kaputt hier stand“, sagt sie beim Anblick der lädierten Bronzefigur. Weil die Versicherung die Reparatur nicht übernehmen wollte, zog es sich hin, bis der Schaden behoben werden konnte.

Durch die Wucht des Müllfahrzeuges verschob sich der Steinsockel. Das wollte die Versicherung nicht anerkennen, so Werner Schillinger vom Museum. Ein zweites Gutachten bestätigte nun das Ausmaß des Unfalles - und der Operation steht nichts mehr im Wege. Die Steinmetzfirma Oppenrieder in München richtet den Sockel wieder korrekt aus.

Nun ist der Sockel vor dem Jagd- und Fischereimuseum also leer. Doch in ein paar Wochen wird Münchens bekanntestes Wildschwein wieder ihren Stammplatz beziehen, auf Fotos mit Touristen posieren und das Treiben in der Fußgängerzone stoisch beobachten.