Kettensägen und Ladekran: Feuerwehr behebt Unwetterschäden in München

Von: Adriano D'Adamo

Die Feuerwehr München musste in der Nacht auf Freitag aufgrund des Unwetters mehrfach ausrücken. Mehr als 20 Einsätze verzeichnete die Feuerwehr in der Unwetternacht.

München – In der Nacht vom Donnerstag (24. August) auf Freitag (25. August) zog eine Unwetterfront quer durch Süddeutschland und sorgte auch in München für erhebliche Einsätze der Feuerwehr.

Die Feuerwehr München rückte insgesamt 25 Mal in der Nacht aus. © IMAGO/Sachelle Babbar

25 Einsätze in einer Nacht: Kettensägen und Ladekran kamen zum Einsatz

Ab 23 Uhr musste die Feuerwehr München zu insgesamt 25 Einsätzen ausrücken, die auf das Unwetter zurückzuführen sind. Die Mehrheit dieser Einsätze betraf herabgefallene oder abgebrochene Äste, die von den Einsatzkräften entfernt wurden. Besondere Aufmerksamkeit verdient ein Vorfall in der Gralstraße, wo eine massive Weide mit einem Stammdurchmesser von etwa 80 Zentimetern auf die Straße gestürzt war und dabei mehrere Fahrzeuge beschädigte. Unter Zuhilfenahme von Kettensägen und einem Ladekran wurde der Baum von den Einsatzkräften beseitigt.

Eine genaue Schadenssumme kann derzeit noch nicht beziffert werden. Neben diesen Ereignissen waren auch Sicherungsmaßnahmen an umgeworfenen Absperrungen aufgrund des starken Windes erforderlich. Ein Pavillon wurde ebenfalls durch die Windböen mitgerissen.

