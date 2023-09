Kleines Wunder in München: Kind (2) wird von Auto überrollt – und überlebt

Von: Felix Herz

Großes Glück hatte ein Zweijähriger in München: Vor der Tankstelle in der Baaderstraße wurde er von einem Mercedes erfasst – kam aber mit leichten Verletzungen davon. © Rolf Poss / IMAGO

Ein zweijähriger Junge mit fleißigem Schutzengel: Vor der Tankstelle in der Baaderstraße wurde er von einem Auto erfasst. Doch die Sache endete glimpflich.

München – Der Schock muss groß gewesen sein: Am Mittwochnachmittag, 21. September, benachrichtigte eine Mercedes-Fahrerin die Leitstelle der Feuerwehr, dass sie einen Jungen vor der Tankstelle in der Baaderstraße erfasst und sogar überrollt habe. „Daraufhin schickte die Einsatzzentrale neben einem Rettungswagen auch den Kindernotarzt sowie ein Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) zur Einsatzstelle“, heißt es in der Pressemitteilung der Münchner Feuerwehr, die von dem Vorfall berichtete.

Münchner Junge mit Schutzengel: Mercedes erfasst ihn – doch er kommt mit leichten Verletzungen davon

Als die Einsatzkräfte von Kindernotarzt und HLF am Ort des Geschehens eintrafen, staunten sie wohl nicht schlecht: Denn obwohl der zweijährige Junge laut Fahrerin von dem Mercedes auch überrollt worden sein soll, war er ansprechbar. Der Kindernotarzt untersuchte ihn anschließend und leistete die Erstversorgung.

Laut Pressemitteilung der Feuerwehr wurde er anschließend in den Schockraum eines Münchner Krankenhauses gebracht und auf innere Verletzungen untersucht. Dabei konnten die Ärzte schwere innere Verletzungen ausschließen. „Nach jetzigem Kenntnisstand handelt es sich glücklicherweise nur um Prellungen und Abschürfungen“, schreibt die Feuerwehr.

Kleines Wunder in der Isarvorstadt: Polizei ermittelt Unfallhergang

Bedenkt man, dass der Junge nicht nur von dem Mercedes erfasst, sondern auch überrollt worden war, kann man getrost von einem kleinen Wunder in der Isarvorstadt sprechen. Zumindest hatte der zweijährige Junge einen fleißigen Schutzengel. Wie es aber zu dem Unfall selbst gekommen war, ermittelt nun die Münchner Polizei. (fhz)

