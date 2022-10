Klima-Protest am Stachus: Aktivisten kleben sich zur Mittagszeit auf die Fahrbahn - Polizei im Großeinsatz

Von: Klaus-Maria Mehr

Gegen 12 Uhr tauchten rund zehn Aktivisten von Scientist Rebellion am Stachus auf und blockierten die Fahrbahn. Zwei Demonstranten klebten sich auf der Straße fest.

München - Scientist Rebellion führte am Freitagmittag einen Klima-Protest am Stachus durch. Zwei Demonstranten klebten sich auf der Straße an der Ecke Prielmayerstraße fest. Die anderen setzten sich um sie herum und blockierten so die gesamte Fahrbahn Richtung Sendlinger Tor. Das löste schnell einen Verkehrsinfarkt im frühen Wochenendverkehr durch München aus.

Mit ihrer Aktion lösten die Klima-Aktivsten ein Verkehrschaos in der Münchner Innenstadt aus, was wohl Ziel der Unternehmung war. © Oliver Bodmer

Die Demonstranten waren in weißen Kitteln gekleidet und trugen Transparente mit Aufschriften, wie „Das Problem sind wir“ und „Klimaschützen ist kein Verbrechen“. Letzteres sah die Polizei München ein bisschen anders.

Mehrere Streifen rückten an. Die Beamten mussten freilich erst die beiden Demonstranten, die sich je mit einer Hand festgeklebt hatten, von der Straße lösen. Der Karlsplatz zwischen Elisenstraße und Bayerstraße musste für den Einsatz komplett gesperrt werden.

Aktivist Jörg Alt hatte sich auf der Straße festgeklebt. Die Polizei musste fürs Entkleben die Straße länger sperren. © Olvier Bodmer

Klima-Protest am Stachus: 20 Aktivisten blockieren zur Mittagszeit Fahrbahn

Gegen 13.30 Uhr war die Einsatzsituation schließlich beendet und es gab keine Verkehrsbehinderungen mehr. Alle Personen wurden zur Identitätsfeststellung und weiteren polizeilichen Sachbearbeitung ins Polizeipräsidium gebracht. Sie werden wegen des Verdachts der Nötigung im Straßenverkehr sowie Verstößen gegen das Versammlungsgesetz angezeigt. Bei dem Einsatz waren über 50 Polizeibeamte eingesetzt.

