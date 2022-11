Klimaaktivisten versuchen Münchner Staatskanzlei zu stürmen ‒ 30 Beamte im Einsatz

Von: Klaus-Maria Mehr

Drei Klimaaktivisten versuchten am Montag in die Staatskanzlei zu gelangen. Der dortige Sicherheitsdienst fing sie ab, die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an.

München ‒ Ob sie mit ihrem Anliegen bis zu Markus Söder vorstoßen wollten, ist nicht bekannt. Den hätten Sie allerdings nicht erreicht, der war zufälligerweise auf einer autofreien Veranstaltung, der Leonhardifahrt in Bad Tölz. Gegen 13.30 Uhr verschafften sich drei Klimaaktivisten am Montag (7. November) Zutritt zu dem Gelände der Bayerischen Staatskanzlei in München. Das berichtet die Polizei München am Montagabend.

Die Staatskanzlei in München wurde am Montag Ziel einer Aktion von Klimaaktivisten. © Imago

Klimaaktivisten machen sich Staatskanzlei zum Ziel ‒ Polizei rückt in großer Zahl an

Wachleute bemerkten demnach zunächst zwei Aktivisten, als sie versuchten, die Fassade mit einer Botschaft zu versehen. Die Wachleute griffen ein und verständigten die Polizei München. Währenddessen versuchte ein dritter Aktivist, sich an einer Steinsäule festzukleben. Die Polizei rückte derweil mit starker Mannschaft an. 30 Beamte machten sich auf die Suche nach weiteren Aktivisten, um die Möglichkeit anderer Aktionen auf dem Gelände auszuschließen. Die drei bekannten Klimaaktivisten wurden von den Polizisten zur Befragung mitgenommen.

Über Schäden, Identität, Gruppierung und Zukunft der drei Personen ist bis dato noch nichts bekannt. Weitere Informationen folgen.

Bereits am Montagvormittag gab es eine weitere Aktion von Klimaaktivisten der Gruppe „Letzte Generation“, die wieder den Altstadtring am Stachus blockierten.

