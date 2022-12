Klimakleber blockieren Verkehr vor Hauptbahnhof München: Bayerstraße lange gesperrt

Von: Lucas Sauter-Orengo, Klaus-Maria Mehr

Klimaaktivisten blockieren am Freitagnachmittag den Berufsverkehr vor dem Münchner Hauptbahnhof. Ein Einsatz der Polizei läuft aktuell.

Update, 17.33 Uhr: Der Einsatz vor dem Hauptbahnhof wurde gegen 17 Uhr beendet, die Bayerstraße ist wieder für den Verkehr freigegeben. Zu großartigen Verkehrsbehinderungen kam es laut Polizei nicht. Ob die drei Aktivisten, zwei Männer und eine Frau, in Gewahrsam genommen werden, muss noch entschieden werden.

Update, 16.47 Uhr: Die Letzte Generation beansprucht auf Twitter den Klima-Klebe-Protest für sich. Die Lage vor Ort wirkt entspannt. Die Beamten sind die Abläufe ja inzwischen auch gewohnt.

Update, 16.38 Uhr: Inzwischen kleben noch zwei Klimaaktivisten auf der Straße, ein dritter wurde bereits von der Fahrbahn entfernt. Die Bayerstraße ist weiterhin gesperrt.

Zwei Klimaaktivisten kleben auf der Bayerstraße. Die Polizei hat den Bereich abgesperrt. © Lucas Sauter-Orengo

Klimaaktivisten blockieren Bayerstraße vor dem Hauptbahnhof – Polizeieinsatz läuft

München, Erstmeldung, 16.29 Uhr: Aktuell läuft eine Protestaktion von Klimaaktivisten auf der Bayerstraße zwischen Goethestraße und Paul-Heyse-Straße. Wie eine Sprecherin der Polizei München auf Nachfrage bestätigt, läuft ein Einsatz der Polizei. Die Bayerstraße ist zwischen Paul-Heyse-Straße und Goethestraße total gesperrt. Die Verkehrsbehinderungen halten sich abgesehen vom üblichen Berufsverkehr noch in Grenzen.

