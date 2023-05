Klimakleber wollen am Samstag Marienplatz blockieren – trotz strengem Verbot

Von: Lea Warmedinger

Teilen

Die Aktivisten der Letzten Generation kleben sich gerne an Straßen fest. Auch kein Sekundenkleber-Verbot kann sie davon wohl abhalten. (Symbolbild: dpa) © Matthias Balk/dpa/Symbolbild

Die Letzte Generation kündigt an, am morgigen Samstagvormittag gegen das Sekundenkleber-Verbot von der Stadt München zu verstoßen und sich auf den Marienplatz zu begeben.

München – Trotz eines von der Stadt München auferlegten Sekundenkleber-Transportverbots will sich die „Letzte Generation“ am morgigen Samstagvormittag auf den Marienplatz begeben. So kündigten die Aktivisten es in einer Pressemitteilung an. Laut dem Schreiben startet die Aktion am Samstag, 20. Mai, um 10.30 Uhr. Dazu kündigen die Klimakleber an: „In ihrem Besitz werden sich Tuben von Sekundenkleber befinden.“

Klimakleber demonstrieren am Marienplatz: Aktivisten ignorieren Sekundenkleber-Verbot der Stadt

Das hat einen speziellen Hintergrund: Die Stadt München hat bereits im vergangenen Jahr sieben Personen das Mittragen und die Nutzung von Sekundenklebern und ähnlichen Klebstoffen im Stadtgebiet untersagt. Dabei handle es sich laut Kreisverwaltungsreferat um eine zeitlich begrenzte, vorbeugende Maßnahme.

Für die Klimakleber bedeutet das: Wer Sekundenkleber in der Tasche hat, muss 1000 Euro zahlen. Bei Wolfgang M., Mitglied der „Letzten Generation“, war das bereits im März der Fall. Für ihn wurde deshalb das sogenannte Zwangsgeld auf 2000 Euro erhöht.

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Aktivist nimmt für Demonstration am Marienplatz ein Zwangsgeld von 2000 Euro in Kauf

Doch davon lassen sich die Aktivisten nicht abhalten. Sie wollen das Verbot am Samstag sogar ganz bewusst brechen. „Wir können nicht länger hinnehmen, dass Artikel 20a zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, wissentlich missachtet wird“, sagt Wolfgang M. laut Pressemitteilung.

„Auch die Regierung in Bayern muss sich hier positionieren, deswegen brechen wir heute das uns auferlegte Sekundenklebertrageverbot um auf diesen Missstand hinzuweisen.“ Damit nimmt der Aktivist für die Aktion am Marienplatz ein Zwangsgeld von 2000 Euro in Kauf.

Die bayerische Regierung befasse sich lieber mit unzulässig mitgeführtem Sekundenkleber, anstatt sich mit den realen Gefahren seiner Bürger auseinanderzusetzen, heißt es weiter. Die „Letzte Generation“ fordert die Bundesregierung dazu auf, einen Gesellschaftsrat einzuberufen.

Den Ansichten der Aktivisten nach komme diese ihrer verfassungsmäßigen Pflicht, die Lebensgrundlagen, Freiheit und Demokratie zu schützen, nämlich nicht nach. Bereits im Februar haben Aktivisten der „Letzten Generation“ den Verkehr in der Münchner Altstadt blockiert. Bei der Aktion war der Altstadtring auf Höhe vom Viktualienmarkt betroffen. (lea)