Sinnvoll oder Schickimicki? Münchner Start-up plant E-Flugzeug für umstrittene Kurzstrecken

Von: Dagmar Schlenz

Teilen

Das Münchener Start-up VÆRIDION entwickelt einen elektrifizierten Motorsegler für Kurzstrecken. Experten sind skeptisch, ob das ein sinnvoller Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel ist.

München/Sylt – Kurzstreckenflüge sind vielen Klimaaktivisten schon länger ein Dorn im Auge. Strecken wie die von Hamburg auf die Promi-Insel Sylt werden als reiner Luxus und eine unnötige Belastung für die Umwelt kritisiert. Und ausgerechnet für solche umstrittenen Kurzstreckenflüge entwickelt das Münchener Start-up VÆRIDION einen elektrifizierten Motorsegler. Ist das eine sinnvolle Maßnahme im Kampf gegen den Klimawandel?

Flugzeug mit Elektroantrieb: Effizienter als Brennstoffzellen und Verbrenner

Während in Frankreich seit diesem Jahr bereits die ersten Kurzstreckenflüge verboten sind, setzt ein Münchner Start-up auf alternative Antriebe für kurze Flugdistanzen. Die Firma VÆRIDION entwickelt seit einiger Zeit ein vollelektrisches Flugzeug, den sogenannten „Microliner“. Dieser soll nach eigenen Angaben den emissionsfreien Transport von maximal neun Passagieren und zwei Piloten über eine Strecke von bis zu 500 Kilometern ermöglichen.

Die Vorteile eines elektrischen Antriebs liegen für das Start-up auf der Hand: mit dem Microliner kann elektrische Energie direkt genutzt werden, statt sie in Wasserstoff oder in sogenannte Sustainable Air Fuels (Flugkraftstoffe ohne fossile Ausgangsmaterialien) umzuwandeln und dann zu verbrennen.

Das Münchner Start-up VÆRIDION entwickelt einen elektrifizierten Motorsegler für Kurzstrecken bis 500 Kilometer. © Visualisierung VÆRIDION

Außerdem ist laut VÆRIDION die Instandhaltung des batterieelektrischen Antriebs aufgrund der wenigen benötigten Bauteile kostengünstiger und damit sehr attraktiv für Flugzeugbetreiber. Der Microliner wird, so das Unternehmen auf Nachfrage von Ippen.Media zum geplanten Einsatzbereich, deutlich kleinere Flughäfen ansteuern können als große Flugzeuge. Ein fliegender Prototyp des Microliners ist für Ende 2026 geplant, der Preis für einen elektrifizierten Motorsegler soll nach Angaben von VÆRIDION in der Größenordnung von etwa 5 Millionen Euro liegen.

Experten kritisieren: Kurzstreckenverkehr gehört auf die Schiene

Was sagen Klimaaktivisten und Verkehrsexperten zu den ambitionierten Plänen der Münchner Firma? „Wir brauchen Pioniere, neue Ideen, aber die Entwicklungen müssen Sinn und Verstand haben“, findet Andreas Knie, Verkehrsexperte am Berliner Wissenschaftszentrum für Sozialforschung. „Strecken bis 800 Kilometern sind Bahnstrecken, keine Flugstrecken. Für diese Strecken haben wir bereits eine gut ausgebaute Infrastruktur“, argumentiert er im Telefonat mit Ippen.Media. Der Mircoliner bedient aus seiner Sicht nur das Luxussegment der Privat- und Geschäftsreisenden, der Reichen und Schönen.

Strecken bis 800 Kilometern sind Bahnstrecken, keine Flugstrecken.

Diese Auffassung teilt auch Dr. Werner Reh, Sprecher vom Arbeitskreis Verkehr des BUND. Für ihn ist die Strecke von Hamburg nach Sylt sinnbildlich für eine Schickimicki-Airline, bei der man hohe Preise verlangen kann. Tatsächlich rechnet die Firma VÆRIDION nach eigenen Angaben für Flüge mit dem Microliner über eine 400-Kilometer-Distanz zurzeit mit einem Preisniveau um die 300 Euro pro Strecke. Diese Entfernungen sollten, so BUND-Experte Reh gegenüber Ippen.Media, lieber auf die elektrifizierte Schiene verlegt werden, die heute schon zu über 60 Prozent mit regenerativem Strom betrieben wird.

Reh erläutert, dass durch die Verlagerung von Kurzstreckenflügen in Deutschland fast 2 Millionen Tonnen CO₂ eingespart werden könnten. Klimaaktivisten der „Letzten Generation“, die unter anderem mit Farbattacken auf einen Privatjet auf Sylt gegen besonders CO₂-intensive Kurzstreckenflüge protestiert hatten, wollten zu dem Thema keine Stellungnahme abgeben.

Edel und stylisch: So könnte der Innenraum des voll elektrifizierten Motorseglers der Firma VÆRIDION aussehen, in dem bis zu neun Passagiere Platz haben. © Visualisierung VÆRIDION

Bahn verbindet nur Metropolen, E-Flugzeug auch ländliche Regionen

Mit ihrem aktuellen Fahrplanwechsel hat die Deutsche Bahn zwar auch neue Verbindungen für die bessere Vernetzung von Sylt und Ostfriesland angekündigt, doch das reicht aus Sicht der VÆRIDION-Gründer nicht aus. „Die Deutsche Bahn verbindet mit ihren ICE-Strecken hauptsächlich innerdeutsche Metropolen. Menschen, die nicht von Metropole zu Metropole reisen, profitieren nicht von den Hochgeschwindigkeitszügen und greifen deshalb mehrheitlich auf das Auto zurück.“, so Ivor van Dartel, Gründer und CEO von VÆRIDION auf Nachfrage von Ippen.Media.

Die Deutsche Bahn verbindet mit ihren ICE-Strecken hauptsächlich innerdeutsche Metropolen.

VÆRIDION könne ländliche Regionen ohne zusätzliche Infrastruktur verbinden, erklärt van Dartel. In Deutschland gäbe es schon heute circa 350 Flugfelder, also deutlich mehr als ICE-Bahnhöfe. Während BUND-Experte Dr. Werner Reh fordert, geschäftlich motivierte Kurzstreckenflüge nach Möglichkeit durch Videokonferenzen zu ersetzen, sieht VÆRIDION in den 338 Millionen Geschäftsreisenden in Deutschland seine zukünftige Klientel. „Wir sind der Auffassung, dass Geschäftsreisen kein Luxus sind, sondern absolut essenziell für eine gesunde Wirtschaft und Wohlstand dieses Landes“, so van Dartel gegenüber Ippen.Media.